Chi l’ha visto?, anticipazioni della puntata di mercoledì 5 ottobre

Nuovo appuntamento con lo storico programma di Rai 3: “Chi l’ha visto” riprende i casi di Andreea Rabciuc, Marzia Capezzuti e del giovane Jois, proponendo particolari nuovi e inquietanti. Federica Sciarelli offre la possibilità di segnalare nuove sparizioni o avvistamenti inerenti a casi già aperti. Di seguito, le anticipazioni di questa sera.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 5 ottobre

La nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda questa sera su Rai 3, aggiorna su vari casi trattati dal programma nel corso delle ultime settimane. Federica Sciarelli e la sua squadra raccolgono ogni giorno segnalazioni provenienti dai luoghi più disparati del nostro territorio. Dopo aver ospitato i genitori di Marzia Capezzuti, interviene questa sera una donna che aveva vissuto nella stessa casa della ragazza, scomparsa nel giugno del 2021 a Pontecagnano Faiano (Salerno).

Si torna poi sul caso di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni scomparsa il 12 marzo scorso a Jesi: indagato, il fidanzato Simone Gresti ribadisce che, dopo aver partecipato ad una festa alla quale lui stesso era presente, Andreea sarebbe salita su un’auto insieme a persone non meglio identificate.

Ancora spazio pure per la vicenda che ha colpito il diciannovenne Jois, studente di economia trovato senza vita nel mare di Vasto. I suoi genitori avevano fin dal principio escluso l'ipotesi del suicidio. "Chi l'ha visto?" suggerisce, nella puntata di questa sera, che dietro la morte del giovane potrebbe esserci l'inquietante ipotesi di una setta.

Federica Sciarelli dà ai telespettatori l’opportunità di segnalare avvistamenti e ritrovamenti di persone scomparse e di rilasciare nuovi appelli su nuove vicende.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming (mercoledì 5 ottobre 2022)

Chi l’ha visto? va in onda oggi, 5 ottobre, dalle 21.20 su Rai 3. La puntata è visibile anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.