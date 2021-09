Chi l'ha visto?, le anticipazioni di stasera: tutti i casi della puntata

Questa sera, mercoledì 22 settembre, alle 21.20 su Raitre, un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di persone scomparse.

Le anticipazioni

Nella prima parte della puntata la vicenda di un parroco coinvolto in una storia di sesso, droga e soldi rubati. In primo piano anche gli aggiornamenti su Denise Pipitone e sugli indagati per la sua scomparsa. Poi il caso di Sara Pedri, la giovane ginecologa di Trento di cui non si hanno più notizie, e il contenuto di una delle ultime lettere scritte al fidanzato: "Mi trattano come se fossi una lavapavimenti". Infine, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalaioni di persone in difficoltà.

La scomparsa di Sara Pedri

Non si hanno più notizie di Sara Pedri, la ginecologa 31enne di Forlì, dallo scorso 4 marzo. La sua auto è stata ritrovata in località Mostizzoli, a Cis, piccolo comune in provincia di Trento - dove sono ancora in corso le ricerche - insieme al telefono. La dottoressa si era dimessa sopo appena tre giorni di servizio all'ospedale di Cles, dove era stata trasferita dopo aver lavorato al Santa Chiara di Trento. Proprio il reparto dell'ospedale di Trento è ora al centro delle attenzioni dell'Azienda sanitaria provinciale dal momento che, a quanto hanno raccontato il fidanzato e i familiari, la 31enne stava attraversando un periodo di forte stress. Il giorno prima di scomparire la ragazza si era sentita con il fidanzato, un commerciante di Cosenza, raccontandogli che si era dimessa e che si sentiva sollevata da un peso.

Il caso Denise Pipitone

Negli ultimi mesi ci sono stati ulteriori sviluppi nel caso della scomparsa di Denise Pipitone, su cui Chi l'ha visto? è tornato a indagare dalla scorsa stagione. La Procura di Marsala ha chiesto al gip l'archiviazione per Anna Corona, indagata nuovamente per il sequestro e la sparizione della bambina, scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004, quando aveva quattro anni. Anna Corona è la madre di Jessica Pulizzi, processata e poi assolta per concorso nel sequestro della piccola, ed è la ex moglie del papà naturale di Denise. L'archiviazione è stata chiesta anche per Giuseppe Della Chiave che lo zio Battista, sordomuto, aveva testimoniato di aver visto con Denise su uno scooter lo stesso giorno della scomparsa.