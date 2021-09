Chi l'ha visto?, le anticipazioni di stasera: tutti i casi della puntata

Questa sera, mercoledì 29 settembre, alle 21.20 su Raitre, un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di persone scomparse.

Le anticipazioni

Nella puntata di stasera la terribile vicenda di Laura Ziliani e il racconto di cosa avrebbero fatto alla ex vigilessa le sue figlie insieme a Mirto, loro fidanzato e amante, pur di avere subito tutta l'eredità. Inoltre, il mistero della morte del giovane Giacomo Sartori: cosa è successo dopo che gli hanno rubato lo zaino? E poi tutte le novità sul caso di Saman Abbas: si stanno cercando i genitori in Pakistan ma il corpo della ragazza ancora non si trova. Infine, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse.

L'omicidio di Laura Ziliani

Ci sono ancora dei punti oscuri sull'omicidio di Laura Ziliani, per il quale sono in arresto le figlie Silvia e Paola Zani e il genero Mirto Milani. L'ipotesi più realistica è che l'ex vigilessa di Temù, impiegata presso il Comune di Roncadelle, sia stata uccisa per soffocamento. Stordita dai farmaci, potrebbe essere stata soffocata con un cuscino mentre dormiva, ma i dubbi da chiarire sono numerosi, a partire dal luogo in cui il cadavere di Laura sarebbe stato occultato prima del ritrovamento.

La morte di Giacomo Sartori

Tanti i nodi da sciogliere anche sulla tragica morte di Giacomo Sartori, il tecnico informatico scomparso la sera di venerdì 17 settembre a Milano e trovato morto nella mattinata di venerdì 24 settembre a Casorate Primo, nella campagna pavese. La posizione del corpo ha indotto gli investigatori a pensare che il 30enne abbia commesso un gesto volontario ma i detective del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano attendono i risultati degli esami sul corpo. A trovarlo è stata la vice coordinatrice della protezione civile di Bereguardo, che ha dichiarato: "Ho visto a terra il telefono e le chiavi dell'auto, appoggiati in ordine. Ho alzato gli occhi e ho scorto il corpo". Non è chiaro per quale motivo Giacomo Sartori fosse andato fino a Casorate Primo - zona che non conosceva - nel cuore della notte.

Il caso Saman Abbas

Saman Abbas risulta scomparsa dallo scorso 30 aprile dopo aver rifiutato un matrimonio combinato, ma il suo cadavere non è ancora stato trovato. I genitori della ragazza sono indagati con l'accusa di omicidio premeditato, sequestro di persona e occultamento di cadavere, in concorso con lo zio di Saman - ritenuto l'esecutore materiale e arrestato a Parigi -, un cugino della ragazza ancora latitante e Ikram Ijaz, altro cugino finito invece in carcere. I genitori di Saman hanno lasciato l'Italia mesi fa. Nei loro confronti l'Italia ha inoltrato la richiesta di rogatoria al Pakistan.