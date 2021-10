Chi l'ha visto?, le anticipazioni di stasera: tutti i casi della puntata

Questa sera, mercoledì 6 ottobre, alle 21.20 su Raitre, un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di persone scomparse.

Le anticipazioni

Il caso della pensionata di Ardea trovata morta in casa sarà al centro della puntata. Suo figlio Fabrizio, che aveva parlato alla trasmissione ipotizzando un incidente domestico, è stato arrestato: ancora un altro genitore ucciso dal proprio figlio? Inoltre, che cosa è successo alla modella e istruttrice cinofila Polina? E i cani che addestrava che fine hanno fatto? Ritorna la scomparsa di Giggino Wi-fi perché c'è stato un nuovo avvistamento del giovane di Meta di Sorrento. Infine, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Gli indizi che hanno incastrato il figlio

Ad incastrare Fabrizio Rocchi sarebbero state le telecamere che hanno mostrato come l'unico ad aver avuto accesso all'appartamento nel lasso di tempo nel quale è stato commesso l'omicidio sia stato proprio lui. Tapparelle e infissi non presentano segni di effrazione e non risultano ulteriori accesi. Incalzato, Rocchi sarebbe caduto più volte in contraddizione, tanto da spingere i carabinieri a formulare l'accusa.