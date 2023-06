Chi l’ha visto? La storia di Renato Ronzoni, pensionato scomparso con la moglie ex badante

Renato Ronzoni scompare all’improvviso da La Spezia durante il lockdown, la badante Natalia dice di averlo portato in Ucraina per rifargli i denti, ma quando stanno in Ucraina i due si sposano. Poi tornano, l’uomo taglia ogni contatto con la famiglia e ad aprile la coppia riparte e non se ne sa più nulla. Ma questo signore voleva davvero sposarsi con la sua badante? E il suo allontanamento con la moglie, è volontario?

Il dubbio che attanaglia i famigliari dell’ uomo di 67 anni è legato al fatto che Renato Ronzoni ha un deficit mentale e infatti ha un amministratore di sostegno e la badante, ora moglie, è indagata per circonvenzione di incapace. A chiamare Chi l’ha visto? Sono i fratelli dell’uomo, che è di nuovo scomparso insieme alla donna ad aprile.

Racconta la sorella: “Renato è sempre stato buono, molto generoso, poi intorno ai 20-25 anni ha iniziato ad aver bisogno di essere protetto, inoltre deve prendere medicine contro le crisi epilettiche” . Riesce comunque a trovare piccoli lavori, che gli valgono una pensione.

“Mio fratello non ha mai avuto una fidanzata” dice la sorella. Due anni fa conosce la badante della zia Natalia. Morta la zia, la donna è andata in casa da Renato e i fratelli dicono che l’uomo non abbia mai parlato di voler sposare la donna. Intanto però taglia tutti i ponti con la famiglia: “Lei lo comandava a bacchetta e lui eseguiva” dicono i fratelli.

Nell’aprile 2022 quando è da poco scoppiata la guerra in Ucraina, i due vanno a Zaporizhzhia, dove la donna ha una casa. I fratelli sono preoccupati, sia perché è andato in una zona di guerra, sia perché non sono sicuri che sia vivo, e tenendo presente che se morisse, l’eredità andrebbe alla moglie.

Dice un’amica di Natalia: “Non so se sia innamorata, però so che se ne prendeva cura e gli voleva bene, questo ho visto io. So che dormono in stanze diverse, lui è strano ma capisce tante cose.”

“Se avessimo almeno un numero da chiamare e lui stesso ci dicesse: ‘lasciatemi stare sono bene’, lo risponderemo e staremmo tranquilli, ma lo devo sentire dalla sua voce” dice la sorella, molto preoccupata.