"Renzo, ha bevuto?": imbarazzo a Chi l'ha visto, la reazione di Sciarelli è virale / VIDEO

Ieri sera a Chi l'ha visto Federica Sciarelli, la conduttrice, ha ricevuto una telefonata particolare che è diventata, poi, virale sui social. Nella puntata si è parlato del caso di Marianna Cendron, ragazza scomparsa in provincia di Treviso. I misteri sono molti tra cui anche il fatto che la giovane fosse andata a vivere a casa del suo vicino Renzo. E proprio Renzo durante la diretta ha chiamato per parlare con Sciarelli che si è trovata in una situazione scomoda.

Le parole dell'uomo erano poco comprensibili e il suo tono sembrava strano, un po' come se fosse sotto effetto di alcool erano molte le pause tra una frase e l'altra. La conduttrice quindi interviene e prima chiede: "Renzo, ha telefonato voleva dirci qualcosa?", ma la risposta ancora una confusionaria ha portato Sciarelli a incalzare l'interlocutore: "Renzo, ha bevuto? Sento che ha la bocca impastata, ci sono lunghe pause, comunque siamo in televisione". L'uomo però dà una risposta ancora più strana e confusionaria: "Non volevo parlare con voi".

Sciarelli un po' allibita ha risposto: "Ma ha chiamato lei, dopodiché la chiamata si interrompe, ma come hanno commentato alcuni utenti su Twitter "la chiamata rimarrà nella storia di Chi l'ha visto".

#chilhavisto

"SCUSI SE GLIELO CHIEDO..MA LEI HA BEVUTO???"

Ma ci rendiamo conto che la telefonata di Renzo è uno dei momenti più TRASH della storia della TV italiana???

E noi c'eravamo!!! ???? pic.twitter.com/8na5kAYBoQ — E.Belloni (@_EBelloni) June 29, 2022

- Renzo, ha bevuto? Perché lei ha una strana voce, un po' impastata questa sera

- No, no, no, non l'ho intættäta, non l’ho intættäta

???#chilhavisto pic.twitter.com/xfwdJcFoKD June 29, 2022