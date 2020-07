'Chi l'ha visto?', ultima puntata: il caso del serial killer Zakaria Ismaini

Titoli di coda per 'Chi l'ha visto?', che anche quest'anno ha ottenuto un ottimo successo in termini di ascolti. L'ultima puntata di stagione del programma di Federica Sciarelli, in onda mercoledì 29 luglio alle 21.20 su Rai3, si occupa del serial killer Zakaria Ismaini. Il giovane palestrato, che adescava le sue vittime su siti internet e poi le uccideva, ora è in carcere per aver commesso tre delitti.

Il dubbio, però, è che possa aver ucciso ancora, tra il 2008 e il 2015, persone che risultano soltanto scomparse. Per questo la conduttrice chiede aiuto ai suoi telespettatori, per poi dare appuntamento a settembre.

Il pubblico ritroverà sempre lei alla guida del programma il prossimo anno, nonostante si era parlato di un suo addio. "Avevo chiesto di lasciare ma l'azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato" ha fatto sapere giorni fa Federica Sciarelli, conduttrice di 'Chi l'ha visto?' dal 2004. Nessun passo indietro, dunque, o almeno non la prossima stagione.