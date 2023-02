Chi sono i figli e le quattro mogli, il privato di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è scomparso oggi, 24 febbraio 2023, a causa di problemi cardiaci. Volto noto della tv, grande giornalista, mente lungimirante ma anche un bravo padre e un marito affettuoso. Maurizio, con la sua morte, ha lasciato un grande vuoto non solo nel mondo della tv ma anche nei cuori dei suoi cari, quella famiglia costruita negli anni che gli è sempre rimasta affianco e che ha avuto modo di conoscere Maurizo uomo oltre che al grande conduttore e giornalista che è stato per oltre quaranta anni. Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Maurizio Costanzo? Chi sono i suoi figli e quali le donne della sua vita? Scopriamolo insieme.

Chi sono i figli di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha tre figli, Camilla, Saverio e Gabriele. I primi due avuti dalla seconda moglie Flaminia Morandi e l'ultimo adottato con la moglie Maria De Filippi. Tre persone che, in qualche modo, hanno seguito la carriera del padre lavorando nel dietro le quinte della tv o del cinema. Camilla, la primogenita, nata nel 1973, è una sceneggiatrice Rai che Maurizio stesso ha definito come una donna che riesce a "conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice alla perfezione".

Poi c'è Saverio Costanzo, del 1975, che in tanti conoscono in quanto noto regista e sceneggiatore di serie di successo come L'Amica Geniale, tratta dal romanzo di Elena Ferrante o La solitudine dei numeri primi dal libro omonimo di Paolo Giordano. Saverio, che è attualmente insieme all'attrice e regista Alba Rohrwacher, ha anche vinto prestigiosi premi per i suoi lavori come il Nastro D'Argento e il David di Donatello".

E, infine, c'è Gabriele, di 31 anni, il figlio di Maurizio e Maria De Filippi adottato dalla coppia nel 2004 quando, il ragazzo, aveva solo 12 anni. Gabriele è giornalista e lavora nell'azienda fondata dai suoi genitori, Fascino.

Tutte le donne di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha avuto diverse donne nella sua vita arrivando a sposarsi per ben quattro volte. Il giornalista, infatti, ha condiviso la sua vita con diverse compagne anche se, tra tutte, la sua metà della mela è sempre stata solo una, Maria De Filippi, la donna che, fino all'ultimo, gli ha tenuto la mano. Ma se, dal 1995, Maurizio è sposato con la conduttrice di Canale 5, il suo primo matrimonio risale al 1963 e fu con la fotoreporter Lori Sammartino. Dal 1973 al 1984, il conduttore ha avuto al suo fianco, come seconda moglie, e madre di due suoi figli, la giornalista Flaminia Morandi. La loro unione, però, terminò alla fine degli anni 70. Nel 1978 Maurizio ha una relazione con Simona Izzo, doppiatrice, con cui ha convissuto fino al dal 1983 al 1986 ma due anni dopo la loro relazione finì e arrivò il terzo matrimonio per il giornalista, quello con Marta Flavi, nel 1989, matrimonio durato solo fino al 1995. E proprio in questo stesso anno è arrivata l'ultima moglie, quella che sarebbe rimasta fino al giorno della sua morte, Maria De Filippi sposata da Costanzo il 28 agosto del 1995, al Comune di Roma con un matrimonio civile celebrato dall'allora sindaco Francesco Rutelli.