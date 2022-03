Italia's Got Talent, chi sono gli ultimi due finalisti Giorgia Fumo e Temple London

Non sono mancate le sorprese all’ottava e ultima puntata di audizioni di Italia’s Got Talent, il programma a caccia dei migliori talenti condotto da Lodovica Comello. A strappare gli ultimi due biglietti per la finalissima live di giovedì 23 marzo sono stati i Temple London, coppia di kung fu composta da padre e figlio, e Giorgia Fumo, con il suo monologo comico dedicato alle ragazze sui social network. La giuria – composta da Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano – ha così terminato il suo compito: ora tocca al pubblico da casa votare e decidere gli ultimi finalisti.

Italia’s Got Talent: l’ultima puntata di Audition

Ad aprire la serata ci hanno pensato proprio i Temple London, che con il loro kung fu in stile Dragon Ball hanno convinto i giudici. Quattro “sì” anche per il giovanissimo paleontologo Andrea Porzio, che a soli 8 anni ha trasmesso tutta la sua passione e conoscenza dei dinosauri. Grande emozione per la performance di Alessandra Romano, che ha suonato il violino appartenuto a Eva Maria Levi, deportata e deceduta ad Aushwitz a soli 23 anni. Poi tante altre performance con il ballo argentino di Noelia e Ivan e l’omaggio a Raffaella Carrà di Tamì. A raggiungere i Temple London in finale, però, è stata Giorgia Fumo, col suo monologo esilarante dedicato a tutte le donne lasciate sui social.

Giovedì 23 marzo la grande finale live

I Temple London e Giorgia Fumo raggiungono in finale il cantante Antonio Vaglica, il trombettista Davide Battista, l’artista indie Martelli, il giovane breakdancer Davide Inserra, il beatboxer-flautista Medhat Mamdouh, il ballerino Simone Corso, la maestra delle balestre Fellon Rossi e gli acrobati su pattini Holler e Kimberly Zavatta.

L’ora del pubblico

La parola passa ora al pubblico a casa: fino alle ore 23.59 di domenica 20 marzo, si potrà votare sul sito di IGT la propria esibizione preferita tra cinque che, nel corso di questa edizione, hanno raccolto il sì unanime dei giudici.