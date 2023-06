Temptation Island 2023, chi sono Francesca e Manuel: età, lavoro e presentazione

Francesca e Manuel sono una delle coppie protagoniste di “Temptation Island 2023”, il reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda a partire da lunedì 26 giugno dalle 21.20 su Canale 5. Per tre settimane vivranno separati in due villaggi turistici separati (entrambi in Sardegna), in resort popolati da 28 single (14 donne per gli uomini e altrettanti uomini per le donne). Riusciranno a trovare il giusto equilibrio per portare avanti la loro relazione?

Chi sono Francesca e Manuel

Francesca e Manuel sono una coppia che nonostante la giovane età ha alle spalle ben più di un problema. Nel promo del programma è lei a prendere la parola, dichiarando di avere 23 anni e di fare coppia con Manuel (30 anni) da due anni e mezzo. Lei è tecnico della riabilitazione psichiatrica; lui rappresentante farmaceutico. Ma perché la ragazza ha preso la situazione in pugno scrivendo al programma di Canale 5? Il motivo è presto detto: da quando hanno intrapreso la relazione Manuel ha lasciato Francesca per ben cinque volte e, puntualmente torna dopo circa un mese sui suoi passi, approfittando della pazienza della ragazza, che è sempre lì ad aspettarlo, almeno fino a oggi. L’intento di Francesca è quello di capire definitivamente le reali intenzioni di Manuel. Da notare che nella clip di presentazione lui non apre bocca. Quella che conosciamo è la campana della ragazza: la versione di Manuel resta tutta da scoprire.

