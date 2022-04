“Come una volta: un amore da favola”, chi sono i Gentiluomini: nomi, schede, hobby

Il Castello Reale di Govone sta per aprire le proprie porte: la prima puntata di “Come una volta: un amore da favola” sbarca sul canale NOVE mercoledì 20 a partire dalle 21.20. In questo speciale andiamo a scoprire l’identità dei ragazzi, aspiranti principi. Chi sono i gentiluomini?

Cristiano

24 anni, è una persona semplice e alla mano, ma ha un carattere permaloso e con l’amore ha un rapporto molto travagliato: è stato per due anni l’amante di una donna e confessa di invaghirsi sempre delle persone sbagliate. Spera che il programma possa invertire la rotta e in cuor suo sogna un amore leale e condiviso.

Davide

Ventisettenne napoletano, fa il calciatore. Si definisce una persona semplice: all’apparenza può sembrare non particolarmente curato, ma è molto sensibile. Ha avuto negli anni tre storie d’amore molto importanti e ha intenzione di vivere la sua partecipazione al programma con naturalezza, facendosi conoscere per quello che è veramente.

Joseph

Proveniente da Grosseto, ha sangue (paterno) napoletano e (materno) dominicano. Nel corso della sua vita ha avuto un unico grande amore, con una donna più grande. Detesta l’incoerenza e le bugie. Ultimamente la sua vita è arida di emozioni e spera con la partecipazione al programma di uscire da questa impasse.

Riccardo

Romano di 26 anni, la musica è la sua vita: suona la chitarra, il pianoforte e il basso. Ha una passione per i videogiochi e non disdegna di essere definito un “nerd”. Si considera una persona solare, ma le sofferenze sentimentali lo hanno disilluso: ha avuto due importanti relazioni, entrambe naufragate. Ma in cuor suo spera di ricredersi e di innamorarsi nuovamente.

Rocco

Originario di Bologna, si è trasferito a Firenze per motivi di studio. Si definisce un ragazzo molto sportivo: tra le sue passioni ci sono il gol, la boxe e lo sci. Non è solito legarsi sentimentalmente: ha avuto una sola storia importante e non è tipo da mezze misure e non è una persona semplice da descrivere. O lo si ama o lo si odia.

Ruben

Ventottenne di Ostia (Roma), fa il commesso di professione. Si considera un ragazzo semplice e di buoni valori: è legato alla famiglia, che ringrazia per come lo ha cresciuto, non cambierebbe molto della sua vita, ma quando è innamorato trova la piena realizzazione di sé e prendersi cura di chi ha vicino è la sua prerogativa.