Chi sono i finalisti dell'Isola dei Famosi 2023

Lunedì 19 giugno va in onda su Canale 5, a partire dalle 21.20 circa, la decima e ultima puntata de "L'isola dei famosi 2023", il reality show giunto quest'anno alla sua diciassettesima edizione. Al termine della corsa, Ilary Blasi annuncerà il nome del vincitore: la disputa è tra sei naufraghi. In questo speciale tracciamo brevi profili dei concorrenti finalisti.



Pamela Camassa

Pamela Camassa nasce a Prato il 22 aprile 1984. Dopo aver debuttato come attrice nel film, ancora giovanissima partecipa ad alcuni concorsi di bellezza e, nel 2002, vince il concorso di Miss Mondo Italia. Nel 2005si classifica terza a Miss Italia. Nel 2006 inizia la sua attività televisiva, debuttando come valletta dello show "I raccomandati", condotto da Carlo Conti su Italia 1. Partecipa poi da concorrente a "Ballando con le stelle", ottenendo la seconda posizione. Nel 2008 fa da spalla a Carlo Conti nel programma "I migliori anni" e partecipa al reality show "La talpa", in onda su Italia 1. Dopo essere apparsa nel film dei Vanzina "Un estate al mare", partecipa da concorrente a "Tale e quale show", guadagnando il terzo posto finale. Nel 2019 vince "Amici Celebrities", spin-off talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.La Camassa è legata dal 2006 a Filippo Bisciglia, ex concorrente del "Grande Fratello" e noto al grande pubblico per essere il conduttore di “Temptation Island”. I due non hanno figli.

Alessandra Druisan

Alessandra Druisan nasce a Oderzo (provincia di Treviso) il 18 maggio 1969. Appassionata di canto, da giovane partecipa ad alcuni concorsi canori del Friuli-Venezia Giulia. Nel 1990 incontra il musicista Fabio Ricci (classe 1965) con il quale inizia a collaborare. Ricci e la Druisan formano il duo Jalisse, nel 1995 a Sanremo Giovani con la canzone "Vivo"; nel 1996 partecipano a Sanremo, sezione nuove proposte, con la canzone "Liberami", classificandosi al sesto posto. Nel 1997 i Jalisse partecipano al Festival di Sanremo nella categoria dei Big e con il brano "Fiumi di parole" vincono la vincono la manifestazione, contro ogni pronostico. Il trionfo non portò particolare fortuna al duo, che ha successivamente dichiarato di presentare tutti gli anni dei brani per partecipare al Festival, per poi essere sempre respinti. stati puntualmente respinti. Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono una coppia anche nella vita: si sono sposati nel 1999 e hanno due figlie, Angelica e Aurora.

Andrea Lo Cicero

Andrea Lo Cicero nasce a Catania il 7 maggio 1976. Da giovane sceglie di seguire le impronte dello zio e comincia a praticare rugby. Nel ruolo di pilone sinistro debutta nel 1995 con la squadra Amatori Catania. Dopo una stagione trascorsa al Bologna, nel1998 si mette in luce a Rovigo e, dopo un solo anno, viene acquistato dal Rugby Roma ad aggiudicarsi le sue prestazioni, squadra con la quale vince lo scudetto 1999-2000. Il suo esordio con la nazionale italiana avviene contro l'Inghilterra, nel prestigioso torneo Sei Nazioni. In seguito gioca nel Tolosa, nella Lazio, a L'Aquila e al Racing Métro 92 (a Parigi). Con la nazionale vanta 103 presenze. Dopo il ritiro dall'attività sportiva (2013) partecipa a diversi programmi televisivi: dal 2014 conduce per Sky "Giardini da incubo"; nel 2018 entra nel cast de "La prova del cuoco" (Rai 1) per poi passare a Gambero Rosso, dove conduce "L'erba del barone" e "L'isola del barone". Lo Cicero fa da anni coppia fissa con Roberta Di Fiore: dal loro amore, nel 2019 è nato Ettore.

Marco Mazzoli

Marco Mazzoli nasce a Milano il 20 ottobre 1972, ma a causa del lavoro del padre, un designer, trascorre parte dell'infanzia a Los Angeles. Suo padre, infatti, designer di grande fama, lavorava per il colosso Walt Disney. Tornato a Milano, nel 1987 Marzoli inizia a lavorare come speaker radiofonico in diverse radio regionali. Nel 1993 Marco Mazzoli entra invece nella nazionale RTL 102.5, poi passa a Radio Capital e, nel 1998, a Radio 105. Per quest'ultima emittente lavora per un periodo anche a New York qui l'anno successivo l'emittente aprì una sua rete a New York e Mazzoli fu scelto come conduttore del programma "105 New York"; tornato in Italia diventa ideatore del programma satirico "Lo Zoo di 105", che adopera un linguaggio libero e senza censure. Nel 2015 Mazzoli si trasferisce a Miami, dove conduce un programma per l'emittente statunitense Revolution 93.5, ma non molla il suo "Zoo di 105". Diversi sono inoltre le sue partecipazioni televisive. Dal 2006 al 2007 è inviato di "Striscia la notizia" (Canale 5). Nel 2010 sposa Stefania Pittalunga, Marketing Director di Revolution 93.5.

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia nasce in provincia di Ragusa il 19 agosto 1988 e fin dalla giovane età dedica la sua vita alla fede e alla musica. Nel 2007 recita nel musical “Il coraggio di amare” e si iscrive poi all'Accademia di spettacolo Star Rose Academy, a Roma. Nel 2009 comincia il suo cammino spirituale e dopo il noviziato, avvenuto in Brasile, nel 2012 prende i voti. Nota come Suor Cristina, non abbandona la passione per la musica, nel 2014 partecipa da concorrente al talent “The Voice”: entrata nella squadra di J-Ax, SUor Cristina si rivela il fenomeno di quella edizione, sbaraglia la concorrenza e si laurea campionessa. Nel 2014 pubblica il suo debutto discografico, “Sister Cristina” e spopola con una cover di “Like a Virgin” di Madonna. Dal 2015 al 2017 è in tour con il musical teatrale “Sister Act” (adattamento del film con Whoopi Goldberg); nel 2018 pubblica il suo secondo album, “Felice”; nel 2019 partecipa da concorrente a "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci. Lo stesso anno prende i voti perpetui (2019) e sparisce per qualche anno dalla tv. Ospite a "Verissimo" su Canale 5, Cristina annuncia di aver rinunciato ai voti e di volersi lanciare nel mondo dello spettacolo. La Scuccia vive parte di questa sua nuova vita in Spagna, lontano dai riflettori. Durante la sua permanenza in Honduras, per "L'isola dei famosi", ha ammesso di essere sentimentalmente impegnata. L'identità del suo amore non è definita, ma si crede possa essere una donna.

Luca Vetrone

Luca Vetrone è il meno noto tra i finalisti de "L'isola dei famosi 2023" e, di conseguenza, le notizie sulla sua vita sono scarne. Sappiamo comunque che nasce a Benevento nel 1995 e cresce a Riccione. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Motorie all’Università di Urbino Carlo Bo, fa alcune comparsate in televisione. Si ricordano, tra le altre, quella a "Uomini e donne 2019", dove corteggia la tronista Angela Nasti, e quella a "Temptation Island 2021", come single e tentatore. Non sono note eventuali relazione di Vetrone, ma i più curiosi possono seguirlo su Tik Tok, dove ha un profilo ufficiale.

Quando va in onda la finale de L'isola dei famosi 2023

La finalissima della diciassettesima edizione de "L'isola dei famosi" va in onda lunedì 19 giugno 2023 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.