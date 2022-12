Sono i trionfatori di “X Factor 2022”: il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi la sedicesima edizione del celebre talent musicale. Ma chi sono i Santi Francesi? Le origini, l'età, il percorso artistico, l'approdo in tv, la vita privata.

Chi sono i Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022

Origini, età, prima band

I Santi Francesi sono Alessandro De Santis (nato nel 1997) e Mario Lorenzo Francese (1997). Entrambi sono piemontesi, il primo di Cuorgnè, il secondo di Ivrea.

Giovanissimi, formano una band di nome The Jab, insieme a Davide Buono.

Con il loro primo singolo, “Regina”, vincono il LigaRockParkContest, aprendo nel 2016 un concerto di Ligabue a Monza. Nel 2017 partecipano invece ad “Amici di Maria De Filippi”. Nel 2019 esce il primo album a nome The Jab: “Tutti Manifesti”

Nascita del duo

Nel 2020 Buono lascia la band e, giocando con i loro cognomi, De Santis e Francese, Alessandro e Mario diventano i Santi Francesi.

Con il brano “Birkenau” vincono Musicultura 2021, pubblicando poi poco dopo il singolo “Signorino”.

I Santi Francesi a X Factor 2022

Nel 2022 partecipano alle selezioni di X Factor 2022, ottenendo 4 sì. Entrati poi nel roster di Rkomi, ottengono favori sempre più costanti, presentandosi al giorno della finalissima (8 dicembre) con i favori del pronostico. Qui duettano con con Francesca Michielin con la canzone "California" dei Phanotm Planet. Eseguono poi cover (riarrangiate) di "Un ragazzo di strada" dei Corvi, "Ti Voglio" di Ornella Vanoni e "Creep" dei Radiohead; e ripropongono anche il loro inedito, dal titolo "Non è così male".

Vita privata e Instagram

Al momento non sono ancora note indiscrezioni sulla vita privata dei Santi Francesi. Non sappiamo, dunque, se sono fidanzati o meno. In attesa di ulteriori informazioni, possiamo seguire i vincitori di X Factor 2022 sul loro profilo ufficiale di Instagram.