Chi sono le Karma B, drag queen che affiancano Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Torna Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo che accende i riflettori su uomini del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica e scava a fondo nella loro carriera e vita privata. Appuntamento ogni sabato, a partire dal 12 febbraio, in seconda serata su Raiuno.

Per la seconda stagione la conduttrice compie un'altra scelta rivoluzionaria, portando sulla rete ammiraglia una coppia di drag queen. Le Karma B l'affiancheranno in questa avventura, pronte a mettersi in gioco e a confrontarsi con gli ospiti in una ironica "chiacchierata tra uomini". In principio fu Drusilla Foer, scelta da De Girolamo nella prima edizione e di cui le Karma raccolgono l'eredità come presenza fissa del programma, che tornerà in onda su Raiuno con tanti grandi ospiti maschili protagonisti di un’attesa seconda stagione.

Chi sono le Karma B: tv e teatro

Eleganti, sofisticate e dalla lingua tagliente, le Karma B sono le nuove ed ammalianti figure protagoniste, dal piglio molto originale. Pronte a dire la loro e a confrontarsi con gli ospiti accolti e 'denudati' dalle pungenti interviste di De Girolamo, in un confronto-scontro a suon di irriverenti boutade, che uniranno come un fil rouge gli incontri televisivi notturni in onda su Raiuno. Non c'è solo la tv per le Karma B. Le due sono infatti delle habituè dei palchi teatrali su cui si esibiscono cantando rigorosamente dal vivo, come conferma la loro imminente partenza per il nuovo Live Tour 2022, che le vedrà debuttare su molti palcoscenici italiani.

Chi sono le Karma B: biografia

Di origini siciliane, le Karma B sono un duo di drag queen gemelle protagoniste della scena drag italiana e non solo. Tra le prime persone a notare il loro valore c'è Vladimir Luxuria, che le arruola nel corpo artistico di Muccassassina, l'iconica festa LGBTQI+ più longeva ed importante d'Italia. In quanto drag queen, amano definirsi come creature mitologiche, metà esseri umani e metà Raffaella Carrà. All'anagrafe sono Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, conosciuti dalla fine degli anni '90 per le loro ricercate performances in club, tv, teatro, film comici e video musicali. Negli ultimi anni, nei panni delle Karma B, Carmelo e Mauro hanno conquistato popolarità televisiva come giurati di due edizioni di All Together Now, ma si sono anche fatti conoscere in programmi come Italia Sì e Da noi a Ruota Libera, grazie ad un'intervista fatta da Francesca Fialdini agli uomini che si celano dietro l'identità delle drag queen. Sempre su Raiuno partecipano a Canzone Segreta, cantando insieme ad Alba Parietti in una performance dedicata a Marcella Bella. Nella stagione 2021/2022 sono tra i volti protagonisti di Propaganda Live, dove non dimenticano di far sentire la loro voce in qualità di attivisti della comunità rainbow. A partire da febbraio 2022 affiancheranno Nunzia De Girolamo come presenza fissa nel programma Ciao Maschio.