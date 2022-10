Chi sono le protagoniste di Drag Race Italia 2022

Seconda edizione di "Drag Race Italia", dal 20 ottobre in esclusiva per l’Italia su Discovery+ e successivamente in chiaro su Real Time. A giudicare le pretendenti del titolo Italia’s Next Drag Superstar sono ancora una volta Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Ma chi sono le concorrenti di questa edizione? Scopriamole insieme.



Chi sono le protagoniste di Drag Race Italia 2

- Aura Eternal, 24 anni, Palermo: ironica e imprevedibile, ha come modelle le grandi Dive del passato e non può fare a meno delle sue passioni: la musica e il make-up.

- La Diamond, 34 anni, Riesi (Caltanissetta): vuole affrontare la gara con l’ironia che la contraddistingue e con look coloratissimi.

- Gioffrè, 25 anni, New York (ma ha origini calabresi): nel proporsi palesa un look glamour e horror, senza però mai dimenticare il versante ironico.

- Narciso, 29 anni, Frosinone: raffinata e tenace, riflessiva ed egocentrica, si presenta al pubblico come la quota singer e androgina dello show.

- Nehellenia, 31 anni, Roma: la sua romanità risalta fin dall’inizio. Il suo è un approccio allo show schietto e divertito.

- Obama, Roma (ma senegalese di origine): la sua impulsività non ha peli sulla lingua, ma è sincera e ironica. In definitiva, destinata a dividere.

- Panthera Virus, 29 anni, Frosinone (ma “fiorentina per scelta”). Figlia d’arte di Ava Hangar – vista nella prima edizione – si definisce una drag queen dark fetish nello stile ma pop nell’anima.

- La Petite Noire, 32 anni, Palermo: si presenta al varco come una delle più temute del gruppo, in quanto vincitrice di diversi concorsi. Si definisce una dancing beauty queen.

- Skandalove, 33 anni, Corato (Bari): torna dopo un periodo di inattività dal mondo drag. Istrionica e ironica, si dice pronta a dare scanalo.

- Tanissa Yoncè, 28 anni, Catania: eclettica, solare e coloratissima, confeziona abiti di qualità. Sempre nel segno della sua sicilianità.

Dove vederlo in tv e in streaming(dal 20 ottobre)

Le nuove puntate di Drag Race Italia vanno in onda in prima tv sulla piattaforma Discovery + il giovedì, a partire dal 20 ottobre. Gli episodi vanno in onda in chiaro su Real Time al termine della messa in onda dell’edizione (molto probabilmente ad inizio 2023).