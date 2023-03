Chi sono Simona e Gennaro di Matrimonio a prima vista 2023

Conosciamo la coppia composta da Simona Viola (30 anni) e Gennaro Vergara (34) di Matrimonio a prima vista, disponibile su Real Time da mercoledì 8 marzo. Il cammino dei due è seguito passo dopo passo dal team di esperti: la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto.

Simona Viola

Simona Viola ha 30 anni e proviene da Viareggio. La sua famiglia ha però origini palermitane e Simona ha ben cinque fratelli. Anche la componente professionale della sua vita è strettamente legata al suo nucleo familiare: insieme al padre e ai fratelli amministra un cantiere navale. Anche se impegnata con il lavoro, non può fare a meno di ritagliarsi un po’ di tempo per i piaceri personali: fare sport, ballare in discoteca e trascorrere serate fuori in compagnia di amici.

Gennaro Vergara

Gennaro Vergara ha 34 anni è viene da Reggio Emilia. Ormai da tanti anni lavora nella ristorazione, avendo coperto più ruoli. Attualmente svolge la professione di cameriere, ma ha in realtà un sogno nel cassetto: quello di fare il fotografo. Il rapporto con la sua famiglia è molto buono; ha una sorella minore che lo ha reso zio di una bambina. Oltre alla fotografia, ama viaggiare e adora il ciclismo: quando ne ha la possibilità macina chilometri in bicicletta, lungo il territorio italiano.

Dove vedere Matrimonio a prima vista in tv e in streaming

“Matrimonio a prima vista” va in onda a partire da mercoledì 8 marzo su Real Time (canale 31), con i primi due episodi stagionali. Dalla settimana successiva vanno in onda gli altri otto episodi, uno a settimana fino al 26 aprile 2023. “Matrimonio a prima vista” è disponibile anche in anteprima su Discovery +, per i soli abbonati al servizio.