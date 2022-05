Chi vince l'Eurovision 2022? Stasera la finale dell'Eurovision Song Contest, in diretta dal Pala Olimpico di Torino. Spetterà ai tre conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan il compito di proclamare il vincitore, ma intanto i bookmakers e gli scommettitori avanzano i pronostici sul podio e su chi, invece, non ha alcuna possibilità di posizionarsi tra i primi posti in classifica.

Stanleybet

Secondo Stanleybet, compagnia privata di scommesse sportive, a trionfare sarà l'Ucraina. Questa l'ipotesi di classifica secondo le quote aggiornate questa mattina:

Ucraina 1.40

Regno unito 6.50

Italia e Svezia a parimerito 8

Nessuna speranza, invece, per: Belgio, Svizzera, Germania e Lituania. Queste le quattro nazioni completamente sfavorite.

Anche Snai, società italiana attiva nel settore del Gioco Legale, il trionfo è nelle mani dell'Ucraina. E questa è la classifica ipotizzata:

Snai

Ucraina1,35

Regno Unito7,50

Svezia10

Italia15

Spagna 20

Grecia 50

Polonia 50

Serbia 75

Anche qui, sfavoriti sono: Azerbaijan, Lituania, Svizzera, Romania, Germania.