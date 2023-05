Chi vince l'Eurovision 2023? Oggi, 13 maggio 2023, va in scena la finalissima dell'Eurovision Song Contest, manifestazione ospitata quest'anno dalla Gran Bretagna. In diretta dalla Liverpool Arena, vedrà nel finale l'incoronazione della canzone regina della musica europea del 2023. Ma quali sono le nazioni favorite? Marco Mengoni, rappresentante dell'Italia, quante chance ha? Bookmakers e scommettitori lanciano, come sempre, le consuete quote: scopriamo quali sono le nazioni che godono dei favori del pronostico.

Eurovision 2023: favoriti, sfavoriti e Marco Mengoni

L'Eurovision Song Contest 2023 si svolge nell'arco di tre prime serate, composte da due semifinali (9 e 11 maggio) e da una finale, in onda sabato 13 maggio su Rai 1. Alla vigilia di quello che è l'evento canoro più seguito al mondo, i bookmakers si sono scatenati, presentando delle griglie che ci aiutano ad attraversare con cognizione di causa l'universo dei pronostici. Ma come si presentava ai nastri di partenza la situazione generale?

A quanto pare esiste una canzone favoritissima. Si tratta di "Tattoo" di Loreen, rappresentante della Svezia, che va da una quota minima, l'1.61 di bet365, ad una massima (ma comunque molto bassa) di 1.80, di Netbey e Sportbetm. Ma anche la Snai (1.65), Better e Goldbet (1.70), Sisal e LeoVegas (1.75) hanno pochi dubbi: Loreen sembra destinata al trionfo.

Al secondo posto troviamo un altro paese della scandinavo, la Finlandia, che con "Cha cha cha" di Käärijä, ha una quota minima di 2.75 (LeoVegas) e una massima di 4.00 (Snai). Per il terzo gradino del podie le predestinate sembrano invece la Francia, con la canzone "Évidemment" di La Zarra, e la Norvegia, con "Queen of Kings" di Alessandra (nome d'arte di Alessandra Mele, italiana e trasferita in Scandinavia da soli due anni).

La sorpresa potrebbe invece essere nuovamente l'Ucraina, che in virtù della vittoria dello scorso anno è qualificata di diritto alla serata finale con il brano "Heart of steel" del duo TVORCHI (che ha una quota minima di 8.50 e una massima di 11.00).

E in tutto ciò che posizione occupa l'Italia di Marco Mengoni? Ebbene, basandoci sui maggiori siti scommesse, il brano "Due vite" di Marco Mengoni non è tra i favoriti. Snai quota il nostro rappresentante a 20.00 su Sisal, Sportbet, Netbet e Snai; a 21.00 su GoldBet e Better; a 41.00 su LeoVegas; a 51.00 su bet365. Insomma, le possibilità di vittoria italiana sembrano limitate: riuscirà Mengoni a ribaltare i pronostici?