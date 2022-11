Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, da stasera in tv: le anticipazioni

Al via oggi, martedì 15 novembre, “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?” è un reality condotto da Caterina Balivo collaudato nel corso della scorsa estate. La nuova edizione presenta una novità palesata fin dal titolo: oltre alle madri single, stavolta troviamo anche i papà. I candidati e le candidate si daranno battaglia pur di conquistare il cuore dei protagonisti (e quello dei relativi figli).

Andata in onda nel corso dell’ultima estate, “Chi vuole sposare mia mamma?” è stata una novità gradita al pubblico televisivo, arrivata proprio in un periodo generalmente povero di prime visioni e ricco di repliche. Forte di un esperimento riuscito, TV8 non solo riprende il format collaudato, ma rilancia il gioco allargando il campo anche al mondo dei papà single. Da qui il titolo modificato ad hoc: “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?”. Al timone del programma ritroviamo, confermatissima, Caterina Balivo.

Il reality vede dei genitori single accompagnati da un proprio figlio o figlia. Al loro cospetto di presentano una serie di candidati o candidate (sei per ognuno) che sperano di conquistare il cuore del protagonista. Madre (o padre), figli e pretendenti vivranno per un periodo in una villa dotata di comfort. Le mamme e i papà single sono accompagnati dai loro figli in incontri generalmente brevi con i pretendenti. Con il trascorrere dei giorni i protagonisti elimineranno, in accordo con i propri figli, i candidati. Alla fine dei giochi la mamma (o il papà) potrà scegliere l'uomo (o la donna) con il quale intraprendere una frequentazione al di fuori dello show.

La prima puntata di "Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?" va in onda martedì 15 novembre su TV8 a partire dalle 21.23. Il programma è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.