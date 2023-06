Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, da stasera in tv la terza edizione: le anticipazioni

A partire da martedì 27 giugno 2023, Tv8 trasmette, dalle 21.20, le nuove puntate del dating show "Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?". Condotto ancora una volta da Caterina Balivo, il programma ha come protagonisti madri e padri single che, con l'aiuto dei rispettivi figli, conosceranno alcuni corteggiatori e corteggiatrici. Madri, padri e figli sceglieranno poi il pretendente da frequentare oltre le telecamere.

Chi vuole sposare mia mamma?, anticipazioni e meccanismo

Partito su Tv8 nel giugno del 2022 con il titolo "Chi vuole sposare mia mamma?", già dalla seconda edizione il format prodotto da Blu Yazmine aveva già ampliato il raggio d'azione con la seconda edizione, "Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?". Un meccanismo ripreso adesso anche per le nuove puntate.

Ci troviamo in Villa Tenchio, una tenuta bella ed elegante situata a Casirate Olona, una frazione del comune italiano di Lacchiarella (provincia di Milano). Alcune madri e alcuni padri, tutte e tutti single e di età compresa tra 40 e 60 anni, giungono qui in cerca dell'anima gemella. Lo show ha dunque l'obiettivo di donare nuovi amori e opportunità a persone non più giovanissime. L'intuizione del programma è quella di far accompagnare i genitori dai proprio figli (femmine o maschi che siano). I single possono di volta in volta incontrare i pretendenti e conoscerli per un periodo limitato di tempo. Ma attenzione: il solo parere dei single in cerca dell'anima gemella non è sufficiente: le scelte dovranno essere prese rigorosamente in accordo con i propri figli.

Dotata di tanto comfort e molto romantica, la villa è il luogo ideale per approfondire in modo graduale le conoscenze. Con il tempo alcuni concorrenti saranno eliminati, fino alle sospirate scelte finali. Nella seconda edizione le varie storie erano raccontate una per volta, in successione. Nella terza, in partenza martedì 27 giugno su Tv8, le diverse vicende sono invece alternate e avanzano in contemporanea in modo compatto. Ne esce una narrazione più compatta, che conduce single e pretendenti verso un crescendo emozionante e non privo di sorprese: attenzione alle sorprese e ai metodi capaci di cambiare le carte in tavola.

Il tutto avviene sotto la conduzione e lo sguardo di Caterina Balivo, padrona di casa fin dalla prima annata: con buona sensibilità, eleganza e modi garbati, mette a proprio agio i padri, le madri e i figli che si avventurano nell'anomalo e romatico dating show.

Dove e quando vederlo in tv e in streaming (dal 27 giugno)

La prima puntata della terza edizione di "Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?" va in onda martedì 27 giugno 2023, dalle 21.30 su TV8, e in live streaming sul sito ufficiale del canale.