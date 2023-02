Chiara Ferragni fa chiarezza sui presunti accordi commerciali legati a Sanremo: la nota social

Nelle ultime settimane il nome di Chiara Ferragni è stato quotidianamente al centro delle cronache. Di quelle rosa, in virtù della crisi con Fedez che adesso pare essere rientrata alla luce dell'ultima foto insieme, ma anche di quelle mediatiche legate alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Molto, infatti, si è discusso a proposito di presunti accordi commerciali tra la co-conduttrice della kermesse e Instagram, social network spesso citato durante la diretta seguita da milioni di telespettatori anche per l'apertura dell'account personale di Amadeus a favor di telecamere. Sulla possibilità che si sia potuta configurare un'ipotesi si pubblicità occulta all'azienda del gruppo Meta aveva indagato Striscia la notizia e anche l'Agcom si sarebbe mossa per aprire un'istruttoria sul caso.

Adesso, però, a parlare per la prima volta della questione è stata proprio Chiara Ferragni che, in una storia Instagram, ha smentito l'esistenza di qualsiasi accordo commerciale legato a Sanremo.

"Forse i non addetti ai lavori non lo sanno ma per rispetto nei confronti della Rai e del suoi telespettatori ho deciso di non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival. Per me partecipare voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse un prezzo. Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno supportata umanamente e professionalmente", si legge nella nota dell'imprenditrice digitale, tornata a parlare di questioni economiche dopo il dettaglio sulla scelta di devolvere tutto il suo compenso - si parla di circa centomila euro - a un'associazione in sostegno delle donne vittime di violenza.