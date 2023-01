Chiara Ferragni accusa Maria De Filippi: "Basta abusi psicologici"

Continua a far discutere la storia tra Stefano e Valentina, andata in onda nella serata di sabato C'è Posta per Te. Dopo aver definito l'uomo "tossico" e la loro relazione "tutto quello che una relazione non dovrebbe essere", Chiara Ferragni torna ancora una volta all'attacco contro i due coniugi che si sono riconciliati nello show di Maria De Filippi dopo anni turbolenti. L'accusa dell'imprenditrice digitale nei confronti della produzione è quella di legittimare abusi psicologici verso la donna da parte dell'uomo.

Nel dettaglio Ferragni condivide un post della pagina di informazione Factanza intitolato "I media italiani non sanno ancora parlare di donne". L'influencer ribadisce ancora una volta che nella trasmissione sono andati in onda "comportamenti sessisti e abusanti rivolti dall'uomo alla sua ex compagna". Anziché evidenziare la tossicità della relazione, ci si è concentrati piuttosto sul tradimento di lei, che invece è stata costretta, nel corso degli anni, a subire insulti, frasi sessiste, insulti e comportamenti abusivi. Da sempre vicina alle battaglie del femminismo moderno, Ferragni - imprenditrice, moglie del rapper Fedez e madre dei piccoli Leone e Vittoria - scende così in campo ancora una volta in difesa dei diritti delle donne, senza paura di scagliarsi contro una delle figure egemoni dello spettacolo italiano.