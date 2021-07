Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan verso la conduzione dell'Eurovision

C'è un posto vacante per la conduzione dell'Eurovision Song Contest 2022, che si terrà in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin in occasione della competizione di quest'anno. E, in mezzo al totonomi, ora spuntano volti altisonanti. In primis, quello di Chiara Ferragni, influencer ed imprenditrice digitale, che potrebbe essere accompagnata da Alessandro Cattelan, conduttore ed ex volto Sky in arrivo in Rai. A riportare l'indiscrezione è il magazine Oggi nel numero in edicola questa settimana.

Quanto alle tempistiche organizzative e alle decisioni operative, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha già spiegato: "Tra maggio e giugno si mette a punto Sanremo, subito dopo si passerà all'Eurovision". Compresa la decisione sulla conduzione: "Ho già in mente un paio di idee anche su chi lo potrebbe condurre", ha annunciato, senza per questo sbottonarsi. E intanto, appunto, i giornali, la rete e i social pullulano già di ipotesi: c'è chi parla di Carolina Di Domenico, inviata in Italia dell'Eurovision già quest'anno, fino all'accoppiata tutta la femminile Andrea Delogu - Ema Stockolma.