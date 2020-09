Chiara Ferragni sbarca in Rai? L’indiscrezione bomba

Influencer da 21 milioni di follower, imprenditrice a capo di un marchio che vale circa 36 milioni di euro e ora possibile protagonista della futura scena televisiva: Chiara Ferragni è diventata una sorta di asso-piglia-tutto in questi ultimi mesi, al vertice di una popolarità che non conosce crisi e che adesso, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe godere anche di una vetrina televisiva.

A riportare l’indiscrezione su un presunto “piano segreto” ancora nel cassetto degli addetti ai lavori è Roberto Alessi che su Libero racconta di un progetto televisivo tra la moglie di Fedez e Simona Ventura. Il tema sarebbe la moda che vede nella navigata conduttrice una super appassionata e in Chiara Ferragni una vera esperta: “L'idea – scrive Alessi - è quella di far incontrare due mondi, quello della tv (e che cosa c'è di meglio di Simona) e quello dei social (e la Ferragni è la regina). Il progetto interesserebbe Ludovico Di Meo, direttore di Rai 2”.

Per ora è solo un’indiscrezione e non c’è ancora nessun commento a conferma di presunte trattative in corso su un futuro televisivo della 33enne cremonese, già considerata in passato tra le papabili protagoniste del Festival di Sanremo e poi ‘scartata’… Chiusa quella porta si aprirà un portone?