Chicago Fire 10, su Italia 1: anticipazioni del 27 luglio

Chicago Fire 10, episodi dal quarto al sesto. La puntata in onda da mercoledì 27 luglio in prima serata su Italia 1 è ricca di eventi, ma a colpire è la decisione di Casey di trasferirsi in Oregon, per prendersi cura dei figli di Darden. La caserma 51 deve comunque tenere a bada altri incendi. Leggiamo le anticipazioni dei tre episodi in questione.

Chicago Fire 10: anticipazioni della seconda puntata (27 luglio 2022)

Nell'episodio dal titolo'La cosa giusta' Casey si raca in Oregon per occuparsi dei due figli di Darden: Griffin e Ben. Alla caserma, intanto, il tenente Wamback lo sostituisce. Ritter ed Eric sono invece alle prese con una lite avvenuta tra i frequentatori di un bar alla quale è seguito un incidente d'auto. Nel secondo episodio della serata, 'Duecento', Casey prende una decisione incredibile: quella di lasciare la caserma 51 e trasferirsi in Oregon per prendersi cura dei figli di Darden. Brett e Mouch lanciano il loro nuovo programma Para-Medicine. Herrmann viene messo in un angolo quando un capo dei vigili del fuoco usa un incidente passato per guadagnare un favore personale. Intanto nasce Brian, figlio di Cruz. Kylie vuole riportare Boden alla 51. In 'Nessuna via d'uscita', la caserma 51 viene messa in allerta quando una grave violazione della sicurezza influisce sulla spedizione 911. Brett deve gestire l'improvvisa lontananza di Casey. Severide è in allerta per un nuovo possibile caso d'incendio.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (27 luglio 2022)

La seconda puntata di Chicago Fire 10 viene trasmessa da Italia 1 mercoledì 27 luglio alle 21.20. La serie è visibile anche, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.