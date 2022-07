Chicago Fire 10, su Italia 1: anticipazioni del 3 agosto

Il 3 agosto vanno in onda su Italia 1 tre nuovi episodi – dal settimo al nono – di Chicago Fire 10. Oltre a domare le fiamme di pericolosi incendi, i pompieri della 51 devono fare i conti con l’arrivo di un nuovo membro del team, Pelham, fin dall’inizio messo in discussione dai colleghi. Severide intercetta il responsabile di un incendio doloso. In occasione del Winderfest l’aria si fa più distesa. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

Chicago Fire 10: anticipazioni della terza puntata (3 agosto 2022)

Il primo episodio della serata ha come titolo “Chi dovrò temere?”. Vediamo l’ingresso in caserma di Jason Pelham, che si troverà però ben presto a scontrarsi con alcuni colleghi (in particolar modo con Gallo). Mouch e Herrmann analizzano i motivi per cui Pelham ha faticato tanto a trovare un lavoro fisso nel corso degli ultimi sei anni. Intanto Severide continua a indagare su un caso di incendio doloso, avvicinandosi molto al pericoloso piromane responsabile. Nell’ episodio “Cos'è successo al Whiskey Point?” Severide e Herrmann litigano a causa dello spazio degli uffici. Boden continua a indagare sul passato di Pelham, ma è soprattutto Gallo che comincia a essere in pesante difficoltà al cospetto della new entry. Quest’ultimo si confronta inoltre con Violet, che decide di esprimergli i suoi veri sentimenti. Nel terzo episodio serale dal titolo “Winterfest” Brett si prepara per la presentazione del suo programma di paramedicina; Violet, Gallo e Ritter presentano la loro nuova birra al Winterfest; Boden è costretto a dare a Severide un ultimatum; Mouch dà una mano alla moglie di una vittima.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (3 agosto 2022)

La terza puntata di Chicago Fire 10 viene trasmessa da Italia 1 mercoledì 3 agosto alle 21.20. La serie è inoltre visibile, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.