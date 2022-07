Chicago Fire 10, su Italia 1: anticipazioni della prima puntata stagionale

Chicago Fire 10: dalla nona alla decima stagione. Italia 1 non perde tempo e, a partire dal 20 luglio trasmette le nuove vicende, lavorative e private, delle squadre di pompieri statunitensi. Tanti rischiosi salvataggi, ma anche disavventure sentimentali da risolvere. Leggiamo le trame dei primi tre episodi stagionali.

Chicago Fire 10: anticipazioni della prima puntata (20 luglio 2022)

In onda i primi tre episodi della decima stagione. In "Mayday", salvato per un soffio dall'annegamento, Cruz inizia a soffrire di disturbo da stress post-traumatico e si prende così un paio di settimane di riposo. Stella fatica ad accettare la promozione di Boden, mentre la relazione tra Casey e Brett si consolida. Violet, Gallo e Ritter intraprendono una comune impresa di affari.

In "L'appello" Casey comincia a ricevere attenzioni indesiderate dopo che un video di lui che salva una vittima è diventato virale. Per salvare un bambino Herrmann infrange il protocollo: temendo di essere sospeso, Brett lo aiuta prendendosi le sue responsabilità. Boden è deciso ad accettare la promozione come nuovo vice capo del distretto. Intanto Griffin Darden arriva inaspettatamente alla caserma dei pompieri.

Nell'episodio dal titolo "Controlla il respiro" Severide deve suo malgrado mettere a riposo Cruz quando si accorge che non ha ancora superato lo shock. Casey indaga sul ritorno in città di Griffin. Mouch si muove in prima persona per aiutare il programma di paramedicina di Brett a decollare. Gallo, Ritter e Violet fanno promozione per la loro birra fatta in casa.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (20 luglio 2022)

La prima puntata di Chicago Fire 10 viene trasmessa da Italia 1 mercoledì 20 luglio a partire dalle 21.20. La serie è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.