Chicago Fire 10, stasera in tv due nuovi episodi: le anticipazioni

"Chicago Fire" va in onda oggi, giovedì 15 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1, con due nuovi episodi. Gli interventi di soccorso della squadra 51 sono alternati alle vicende private dei protagonisti: Evan e Violet non riescono a stare lontani l'uno dall'altra; date le sue infelici esperienze passate, Stella prende a cuore il caso di una ragazza che ha subito violenze.

Chicago Fire 10: anticipazioni episodi 10x16 e 10x17

Nel sedicesimo episodio stagionale, dal titolo "Passionale e rapido", Severide e i suoi uomini vengono chiamati per un intervento speciale: tre bambini sono coinvolti in un incendio e hanno bisogno di immediato aiuto. Il nuovo arrivato Mason dimostra fin dal principio il suo valore, ed ha una preziosa intuizione che permette il salvataggio. Cruz viene intenerito e si occupa di uno dei piccoli, Javi, proveniente dall'Honduras senza genitori; chiede poi alla moglie di accoglierlo per un po' di tempo a casa, nonostante i due abbiano recentemente avuto un figlio. Nel frattempo Hawkins sostituisce temporaneamente l'assente Brett, un modo per lavorare a stretto contatto con Violet: il turno di lavoro si preannuncia molto intenso. Severide aiuta Wendy a sistemarsi alla stazione 51, mentre Violet e Evan sono occupati con un caso critico all'interno di un centro estetico: a causa di una perdita di gas nitrogeno, una massaggiatrice e una cliente hanno gravi problemi respiratori e devono essere portate in ospedale.

Il secondo episodio serale - e diciassettesimo stagionale - ha come titolo "Passionale e rapido" e vede le conseguenze dell'incontro tra Violet e Hawkins: quest'ultimo comunica alla donna che sarebbe meglio non vedersi più per un po'. La squadra 51 viene chiamata per un soccorso d'emergenza: giunti sul posto, trova un'automobile divisa a metà a causa di un violento impatto di un palo. Il conducente, in stato confusionale e (appena ne ha l'opportunità) fugge via; la persona accanto a lui è morta sul colpo; nell'altra parte dell'auto c'è una ragazza ferita. Stella si occupa di quest'ultima, accorgendosi che ha dei lividi sul collo frutto di probabile violenza subita. Vittima di soprusi fisici da parte dell'ex marito, Stella prende molto a cuore questa vicenda. Nelle indagini si scopre che il conducente dell'auto ha presumibilmente costretto i due passeggeri a prelevare un'alta somma di denaro. Evan bussa alla porta di di Violet, dicendole che ha cambiato idea e he non riesce a stare lontano da lei. Intanto Cruz decide con la moglie di prendere in affidamento il piccolo Javi.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (15 giugno 2023)

I due nuovi episodi di Chicago Fire 10 vanno in onda oggi, 15 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Italia. Le puntate della serie sono disponibili per la visione, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.