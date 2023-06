Chicago Fire 10, le anticipazioni dei due episodi di questa sera

"Chicago Fire" va in onda oggi, giovedì 15 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1, con gli episodi numero 18 e 19 della decima stagione. Nel primo un giovane rapinatore irrompe in un supermercato dove Boden stava facendo la spesa; nel secondo un aereo precipita su una scuola dopo aver perso un motore.

Chicago Fire 10: anticipazioni episodi 10x18 e 10x19

Nel primo episodio della serata, "Quello che c'è dentro di te", Boden è al supermercato. Mentre cerca degli ingredienti per una cena con Severide, un furgone irrompe e sfonda le vetrine; scende poi un uomo armato con l'intento di rapinare l'attività e i clienti. L'intervento di Wallace è provvidenziale: capisce che il delinquente è giovane e insicuro e proviene - come si scopre dopo - da una precedente rapina, dove fece da palo, per poi fuggire dall'ospedale della prigione. Mentre il supermercato viene pian piano circondato da tanti poliziotti, Boden comprende perfettamente la situazione e insieme all'avvocato convince il giovane a rilasciare una donna che teneva in ostaggio. Wallace allerta di nascosto la squadra dei vigili del fuoco, che in breve tempo giunge nei dintorni e, dal tetto, escogitano un metodo per liberare alcuni ostaggi. Il giovane rapinatore è così alle strette: quali saranno le conseguenze della sua sciagurata rapina?

Il secondo episodio della serata (e diciannovesimo stagionale) ha come titolo "Finisci ciò che hai iniziato". La squadra 51 è chiamata per un soccorso speciale: un aereo ha perso un motore, franando su una scuola superiore. Il motore è in bilico sul tetto della struttura, sull'orlo di cadere, mentre all'interno c'è il panico e alcuni ragazzi sono adesso intrappolati. Alcuni membri della squadra entrano nel tentativo di liberare gli studenti, mentre la Kidd e altri vorrebbero assicurare la scuola e Mason vuole mettere in atto una personale intuizione che potrebbe scongiurare una pericolosa caduta del motore. Intanto Violet Mikami e la nuova recluta Emma Jacobs soccorrono un uomo cascato da un monopattino, mentre Violet riduce la frattura, la donna mette in dubbio le sue capacità, spaventando il tizio e complicando il lavoro del paramedico: un intervento anomale che rischia di creare qualche attrito. Passando a vicende più leggere, Kidd e Boden assistono scettici alla corte che un elettricista sta facendo a Kylie, segretaria proprio di Boden.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (22 giugno 2023)

I due nuovi episodi di Chicago Fire 10 vanno in onda oggi, giovedì 22 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Italia. Le puntate della serie sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.