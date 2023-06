Chicago Fire 10, le anticipazioni dei tre episodi di questa sera

Italia 1 trasmette oggi, giovedì 19 giugno 2023, a partire dalle 21.20, gli ultimi episodi della decima stagione di "Chicago Fire". Ma niente paura: la programmazione della serie continua con l'undicesima stagione. Nella puntata di questa sera gli scontri tra Violet ed Emma avranno un epilogo (forse) definitivo, ma l'attesa è tutta per le nozze tra Severide e Stella.

Chicago Fire 10: anticipazioni episodi 10x20, 10x21, 10x22

La decima stagione della fortunata serie televisiva statunitense volge stasera alle battute conclusive, con la messa in onda dei tre episodi finali. Si comincia con "A metà strada dalla luna", che vede Severide alle prese con un intervento; per l'occasione chiede a Gallo di fare un salvataggio, proprio come se facesse parte della Squadra. Nel frattempo tra Emma e Violet la tensione si fa sempre più tangibile, al punto che Kidd - che pure prova a fare un po' di ordine - ha difficoltà a tenere unita la sua squadra. Il marito di un'amica di Cindy chiede a Hermann un consiglio su come aprire un bar.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo "Un ottima occasione", Gallo sembra essere stato molto colpito dal salvataggio fatto a stretto contatto con Severide, al punto che vorrebbe passare nella squadra di quest'ultimo, mollando in tal modo quella di Stella. Ma come fare, adesso, dato che Severide e Stella sono a un passo dalle nozze? Altra vicenda particolarmente delicata è quella che riguarda Violet e Emma. Quest'ultima sta ricattando Hawkins, non sapendo però che quest'ultimo è l'amante proprio di Violet Mikami. Quando Emma rischia di restare vittima di un incidente, forse il rapporto tra le due donne riuscirà a sistemarsi, ma la tregua potrebbe non durare. Severide, nel frattempo, nell'aiutare una persona a ritrovare, dopo un incendio, un “food truck” si imbatte in una storia di droga.

Nel ventiduesimo e ultimo episodio della decima stagione, dal titolo "Chicago è una magnifica città", dopo il pestaggio, Kelly Severide ha riconosciuto gli spacciatori che lo hanno picchiato e la testimonianza gli provoca anche una disavventura con uno dei responsabili. In occasione delle nozze tra Stella e Kelly, assistiamo ai ritorni in scena di Casey e Sylvie. Violet si confronta con quest’ultima e le spiega i problemi che ci sono con Emma, che dal canto suo vive un momento di panico durante il salvataggio, con una donna in procinto di partorire: la Jacobs fugge via tra lo stupore dei colleghi. Hawkins non la perdonerà. Dopo non poche peripezie Kelly e Severide riescono a convolare a nozze in quella che sarà ricordata come una memorabile giornata.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (29 giugno 2023)

I tre nuovi episodi di Chicago Fire 10 vanno in onda oggi, giovedì 29 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Le puntate sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, il live streaming e on demand.