Chicago Fire 10, stasera in tv due nuovi episodi: le anticipazioni

Nel terzo appuntamento stagionale con "Chicago Fire", in onda oggi, 8 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1, uno tra Kidd e Pelham potrebbe diventare tenente della squadra 72. Severide indaga con il capo dell'OFI su un incendio che sembra essere doloso, mentre Stella deve salvare la vita di una donna che ha un debole per il suo compagno.

Chicago Fire 10: anticipazioni episodi 10x14 e 10x15

Il quattordicesimo episodio stagionale di "Chicago Fire" è "Un ufficiale grintoso". Severide e la sua squadra devono salvare un uomo al quale è scoppiato il pneumatico del suo camion e che si ritrova adesso in pericolo. Sul posto accorre anche la squadra 72, ma è poi Severide a salvare la vita dell'uomo. La 72 appare in grossa difficoltà e si scopre che il loro tenente sta per trasferirsi in un'altra città: Kidd coglie la palla al balzo e fa domanda per prendere il suo posto. La sua richiesta viene accettata molto in fretta. A sorpresa Pelham fa una controproposta e le dice che andrà lui in persona a occupare quel ruolo. Intanto Sylvie e Violet soccorrono un uomo che costruisce sculture di ghiaccio, appena ferito da una sega a motore. Nel frattempo al Molly's arriva il vecchio proprietario Stephanides: in poco tempo il bar si riempie di persone e tra alcol e fumo la situazione diventa caotica. Per iscriversi a un corso per salvataggi verticali, Gallo sfrutta il nome di Severide, ma quest'ultimonon la prende bene.

Il secondo episodio della serata (e quindicesimo stagionale) è "Il pezzo mancante". Diventata tenente, Stella Kidd deve adesso trovare un nuovo componente per la squadra e si appresta a giudicare i primi due candidati: Herrmann consiglia di assumere Mason, un ragazzo che, da ex detenuto, non aveva potuto fare diretta richiesta. La Kidd deve inoltre soccorrere Wendy Seager dell'OFI, rimasta intrappolata sotto a una scalinata di legno crollata. Come abbiamo visto in passato, la Seager è affascinata da Severide e la Kidd lo sa bene: essendo la compagna dell'uomo, Stella deve in tale circostanza mettere il lavoro in primo piano e ignorare gli affari di cuore. Il capo della Seager convoca Kelly Severide chiedendogli di aiutarlo con le indagini riguardanti un incendio doloso, che si scopre in realtà una trappola per danneggiare l'OFI (un ente che ha il compito di indagare sugli incendi sospetti): i sospetti cadono sul giovane Marc Greene.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (8 giugno 2023)

I nuovi episodi di Chicago Fire 10 vanno in onda oggi, 8 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Italia. Le puntate della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.