Chicago Fire 11, le anticipazioni della puntata di questa sera

Nuovo appuntamento con Kelly Severide, Stella Kidd e i pompieri statunitensi che lavorano duramente per salvare le vite altrui. Italia 1 trasmette, oggi, 10 agosto 2023, a partire dalle 21.20, due nuovi episodi dell'undicesima stagione di "Chicago Fire", che dei protagonisti approfondisce anche le trame di vita privata.

Chicago Fire 10: anticipazioni episodi 11x09, 11x10

Il primo episodio della serata ha come titolo "Nemesi". La squadra viene chiamata per un difficile intervento, tanto che Severide appare in difficoltà. In suo aiuto accorre Carver, che nell'intervento infrange alcune regole pur di salvare un uomo. Il suo comportamento non piace a tutti e, dopo una querela, l'IED apre una indagine. Quando Carver viene convocato per rilasciare la deposizione, per interrogarlo si presenta, con grande sorpresa, Emma Jacobs. La reazione di Sylvie e Violet sarà tutta da scoprire. Severide è impegnato per l'ennesima volta a collaborare con il detective Pryma, ma tra i due la tensione non cessa. Mentre Gallo è chiamato a risolvere alcuni dilemmi morali, Hermann ringrazia Tracy per averlo aiutato in alcuni momenti di difficoltà: l'uomo ignora però la relazione tra la donna e Gallo. Intanto la famiglia di Cruz riesce finalmente a ottenere l'adozione di Javi.

Il secondo episodio della serata - e decimo stagionale - è "Qualcosa per il dolore". Nell'aiutare il detective Pryma, Stella Kidd e Sam Carver si sono messi nei guai e, successivamente ad un esplosione, sono adesso intrappolati; la donna ha inoltre riportato una piccola ferita causata da una scheggia. La squadra capeggiata da Kelly Severide si mette in azione per liberare i due colleghi. Il salvataggio va a buon fine e l'azione fa un salto in avanti, dove ritroviamo - complice l'intervento della Kidd per salvargli la vita - un Carver più sereno e ben disposto nei confronti del prossimo, anche se un successivo intervento evidenzia tutte le sue insicurezze. Nel frattempo Sylvie ha piazzato presso la stazione una culla per neonati abbandonati, mentre Violet mostra determinazione nel voler separarsi da Emma: tuttavia, questa sfida non si preannuncia agevole.

Dove e quando vedere Chicago Fire 11 (10 agosto)

I nuovi episodi di "Chicago Fire 11" vanno in onda oggi, giovedì 10 agosto 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Le puntate della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.