Chicago Fire 11, le anticipazioni della puntata di questa sera

Italia 1 trasmette oggi, giovedì 13 luglio 2023, a partire dalle 21.20, due nuovi episodi della serie "Chicago Fire". La narrazione è segnata da un evento shock - molto discusso dai fan della serie - destinato a incidere sulla vita di alcuni personaggi. Scopriamo di cosa si tratta.

Chicago Fire 10: anticipazioni episodi 11x03, 11x04

Terminata la decima stagione, a partire dalla scorsa settimana Italia 1 ha cominciato a programmare l'undicesima stagione di "Chicago Fire", non concedendosi dunque alcuna pausa tra le due annate. Questa sera la rete trasmette due nuovi episodi, per la prima volta in chiaro.

Il primo ha come titolo "Completamente a pezzi" e vede Stella in cerca di un ufficio tutto suo. A venirle incontro è Boden, che autorizza di utilizzare lo spazio precedentemente destinato alla lavanderia e per questo insediamento chiede a Carver di aiutarla. Kelly Severide si imbatte invece, ancora una volta, nel detective Pryma. Chiamato come consulente su una scena del crimine, Severide è consapevole che la collaborazione potrà essere poco soddisfacente, anche se, un po' a sorpresa, i due riescono a comunicare. Consapevole che Sylvie, intanto, decisa a superare la rottura con Casey, Consapevole che per Violet ed Evan Hawkins le occasioni per stare insieme sono poche, Sylvie organizza un pranzo per offrire l'opportunità di farli interagire. Il lavoro però chiama: la squadra 51 è chiamata a intervenire in una sala cinematografica, dove è scoppiato un incendio. La tragedia è in agguato.

Il secondo episodio della serata (e quarto stagionale) è "Il centro dell'universo". A tutti coloro che temono spoiler particolarmente significativi, è sconsigliata la lettura di questa sinossi. Sul finire della scorsa puntata, abbiamo assistito alla morte di uno dei protagonisti della serie: Hawkins, che ha perso la vita durante una delicata missione lavorativa. Violet è adesso sotto shock, ma anche Boden è decisamente provato. Pur essendo sue amiche, Sylvie e Stella sono preoccupate per Violet, ma faticano a comunicare con lei. Severide prende l'iniziativa e decide di aiutarla in modo più diretto. Gallo è intanto impegnato con la nipote di Hermann, mentre Stella è intenta a pagare la cauzione a Carver, che era stato arrestato. Il rapporto tra Stella e Carver si rivela più complesso del previsto: i due hanno qualcosa da nascondere e in questo episodio verranno sciolti alcuni misteriosi nodi.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (13 luglio 2023)

La nuova puntata di "Chicago Fire 11" va in onda oggi, giovedì 13 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Le puntate della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.