Chicago Fire 11, le anticipazioni della puntata di questa sera

Dopo una settimana di pausa, dovuta alla messa in onda della "Partita del cuore", Italia 1 trsmette oggi, 27 luglio 2023, a partire dalle 21.20, una nuova puntata di "Chicago Fire". Si comincia con un episodio ambientato durante il periodo di Halloween e si prosegue con alcuni misteriosi casi da risolvere.

Chicago Fire 10: anticipazioni episodi 11x05, 11x06

Il primo episodio della serata ha come titolo "La casa stregata". Poco prima del giorno di Halloween, Boden annuncia alla squadra che per l'occasione le porte della caserma 51 resteranno aperte ai civili e che Brett è la responsabile dell'organizzazione dell'evento. I tentativi di Sylvie di coinvolgere amici e colleghi si rivelano più complessi del previsto: tra le possibili cause potrebbe esserci proprio Boden, che adorando a dismisura la "notte delle streghe" addosserebbe a tutti aspettative troppo alte. Intanto, in gran segreto, Gallo e Tracy (nipote di Hermann) continuano a portare avanti la loro relazione: pur non tirandosi indietro, Gallo si confida con Ritter, facendo emergere un senso di colpa. Poco dopo le cose si complicano ulteriormente, quando Hermann chiede aiuto a Gallo per coprire qualche turno come barista al Molly. Intanto Kelly e Stella e Kelly si prendono cura di una ragazza, Jenny, che è stata cacciata di casa.

Il titolo del secondo episodio della serata (e sesto stagionale) è "Un mistero assoluto". Sono due i misteri che aleggiano nel corso della serata di "Chicago Fire". Il primo coinvolge Sam Carver, il nuovo arrivato alla 51: le sue qualità professionali non sono messe in discussione e si è presto dimostrato un eccellente pompiere; ma la sua vita personale resta sostanzialmente un enigma: lui non è affatto incline a parlare di sé, evitando sia dettagli inerenti al presente che al suo passato ma, in assoluto, sembra poco intenzionato ad integrarsi nella squadra. Gallo, Ritter e Mouch non demordono e vogliono comunque saperne di più. Il secondo mistero riguarda una esplosione avvenuta in una gioielleria: un dipendente ha rischiato seriamente di perdere la vita, ma per fortuna ha riportato solo poche ferite. Molti diamanti sono però spariti, provocando la furia del proprietario del negozio, che ha avviato un'azione legale nei confronti della squadra della 51, accusandoli di essersi mostrati negligenti durante l'intervento. Ma qual è la verità? Kelly e Stella decidono di indagare.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (27 luglio 2023)

La nuova puntata di "Chicago Fire 11" va in onda oggi, giovedì 27 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Le puntate della serie sono inoltre visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming e on demand.