Chicago Fire 11, le anticipazioni della puntata di questa sera

Italia 1 trasmette oggi, giovedì 3 agosto 2023, a partire dalle 21.20, una nuova puntata di "Chicago Fire". Tra le vicende più significative della serata troviamo: un'anomala missione chiesta a Herrmann da un uomo morente; la decisione della Kidd inerente al suo programma "Girls on Fire"; una nuova missione per la coppia formata da Severide e il detective Pryma.

Chicago Fire 10: anticipazioni episodi 11x07, 11x08

La prima puntata della serata - settima dell'undicesima stagione - ha come titolo "La rabbia è una risorsa". Durante un intervento un uomo che sta per morire chiede una particolare cortesia a Christopher Herrmann: scovare la donna che più ha amato nel corso della sua vita e dirle cosa prova nei suoi riguardi, cosa che l'uomo, in fin dei vita, non ha mai fatto. Stella Kidd comincia a nutrire seri dubbi sul suo programma "Girls on Fire", dedito a promuovere il mestiere da vigile del fuoco presso giovani donne: la madre di una delle partecipanti ha infatti espresso nei suoi riguardi delle parole fortemente critiche. Ciò che si discute non è l'importanza del lavoro, ma il pericolo a cui sono sottoposti coloro che lo esercitano. La squadra ha a che fare con un uomo che ha da poco perso suo padre e che, sconvolto, sembra avere l'esigenza di incolpare qualcuno per l'accaduto. Violet si mostra comprensiva nei uoi riguardi e tanta così di aiutarlo.

"Una bella vita" è il secondo episodio della serata e vede Blake Gallo che, intento a salvare un uomo, prende una decisione che Sam Carver non approva. L'intervento va a buon fine e Stella fa i complimenti a Gallo, ma Carver è molto adirato: a suo dire la parola di chi ha più anni di esperienza dovrebbe valere molto di più. Gallo è dispiaciuto per lo screzio, che sembra per fortuna risolvibile. Mentre Severide è nuovamente impegnato insieme al detective Pryma ad un caso molto delicato, Violet e Sylvie si trovano nel reparto pediatrico dell'ospedale, dove fanno la conoscenza di un volontario di nome Dylan, un volontario che si traveste da mago per intrattenere i bambini. Una scelta che colpisce Sylvie, dato che i volontari optano generalmente per i vestiti da clown.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (3 agosto)

I nuovi episodi di "Chicago Fire 11" vanno in onda oggi, giovedì 3 agosto 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Le puntate della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.