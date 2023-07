Chicago Fire 11, le anticipazioni degli episodi di questa sera

Al via oggi, giovedì 6 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1, l'undicesima stagione di "Chicago Fire". La narrazione riprende da dove l'avevamo lasciata: la luna di miele tra Severide e la Kidd viene messa in crisi da due minacciosi uomini, che vorrebbero ucciderli. Tornati in caserma, i protagonisti avranno nuovi adrenalinici interventi da affrontare.

Chicago Fire 10: anticipazioni episodi 11x01, 11x02

Lo scorso 25 maggio Italia 1 ha ripreso la programmazione della serie "Chicago Fire", ripartendo dal bel mezzo della decima stagione, conclusa la scorsa settimana. Senza ulteriori pause, da oggi, 6 luglio, la rete trasmette l'undicesima stagione della serie, composta da un totale di ventidue episodi e in onda in patria dal settembre del 2022 al maggio del 2023.

Il primo episodio stagionale, dal titolo "Resisti", ci mostra i novelli sposi Kelly Severide e Stella Kidd in luna di miele. Non esattamente un'occasione di relax: due uomini mandati di Campbell tentano infatti di ucciderli. Si tratta di persone appartenenti al traffico di droga che Severide è riuscito a mettere sotto scacco. La polizia interviene fortunatamente in tempo. Tornata in caserma, Stella assiste all'addio di Mason Locke, che ha deciso di tornare al suo vecchio lavoro. Ma cosa ne sarà del suo posto, adesso vacante? In un importante incontro Gallo viene a sapere da Hawkins che quest'ultimo si è preso tutte le responsabilità, pur di salvare il lavoro di Violet: Gallo si precipiterà a comunicarlo alla sua cara amica. La storia d'amore tra Sylvie e Casey fatica molto a sostenere la distanza: quando torna in scena Kyle Sheffield, suo ex compagno, la donna viene messa in fronte a importanti scelte.

Il secondo episodio della serata ha come titolo "Ogni cicatrice racconta una storia". La squadra viene chiamata a intervenire in un cantiere edile. Le dinamiche portano Stella Kidd a fare dei ragionamenti sulla new entry, Carver. Mentre Boden ha un'ottima considerazione di lui, Stella nutriva invece molti dubbi, anche se adesso sembra stia cambiando idea. In occasione delle vacanze estive, Cruz porta il giovanissimo Javi in caserma: un momento, questo, in grado di portare un po' di spensieratezza tra i vigili del fuoco. Intanto Hawkins e Violet fanno sempre più sul serio e organizzano il primo weekend in trasferta insieme. Sylvie deve invece gestire la separazione da Matt, mentre Gallo è in cerca di una nuova storia d'amore.

Dove e quando vedere Chicago Fire 10 (6 luglio 2023)

I primi due episodi di Chicago Fire 11 vanno in onda oggi, giovedì 6 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Le puntate della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.