Chicago Fire 9, le anticipazioni della quarta puntata

Chicago Fire 9, quarto appuntamento stagionale. Una serie di incendi minaccia le lavanderie cittadine. Un incidente di cui è vittima un panettiere potrebbe essere stato causato da un suo collega. Nel frattempo Casey deve sottoporsi a una risonanza magnetica. Scopriamo le anticipazioni degli episodi - dal decimo al dodicesimo – in onda mercoledì 29 giugno su Italia 1.

Chicago Fire 9: anticipazioni della quarta puntata

Vanno in onda tre nuovi episodi della serie. In “Un turno pazzesco” la squadra 51 viene allertata per una serie di incendi che si stanno verificando nelle lavanderie della città. Intanto, chiamata a sostituire per un breve periodo Gianna, a Violet Mikami viene proposto da Sylvie un impiego fisso alla 51. Tempi duri per Casey, che continua a soffrire di problemi alla vista e di emicranie: Will gli consiglia di andare da un neurologo. In “Decisioni difficili” Brett e Violet rispondono a una chiamata di un uomo che si rompe il braccio cadendo dalle scale della sua panetteria. L’incidente potrebbe essere stato causato dalla volontà di una panettiere rivale. Severine si accorge che una recluta che segue le sue lezioni non obbedisce ai necessari protocolli. Hermann coinvolge Ritter in un appuntamento al buio. In “Vigile del fuoco nato nato” Hermann e Kidd aiutano un ragazzo che vuole diventare un pompiere, ma scoprono che ha un background criminale. Casey decide di sottoporsi a una risonanza magnetica alla testa, ma teme che un esito critico dell’esame possa compromettere il suo lavoro. Nel frattempo Brett comincia ad avere più di un dubbio sul suo legame con Greg.

Dove e quando vedere Chicago Fire 9

La quarta puntata di Chicago Fire 9 viene trasmessa da Italia 1 mercoledì 29 giugno a partire dalle 21.20. La serie è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.