Chicago Fire 9, su Italia 1: anticipazioni della quinta puntata

Chicago Fire 9, quinto appuntamento stagionale. Arriva un’allarmante telefonata da parte di una donna: qualcuno vuole uccidere lei e il fratello. Un misterioso incendio colpisce una fabbrica di cibo per animali: Casey e Severide dovranno indagare sulle cause dell’accaduto. Leggiamo le anticipazioni degli episodi – il tredicesimo e il quattordicesimo - in onda mercoledì 6 luglio su Italia 1.

Chicago Fire 9: anticipazioni della quinta puntata (6 luglio 2022)

Due nuovi episodi della nona stagione di Chigago Fire: nel tredicesimo, “Non riagganciare”, in caserma Stella risponde ad una telefonata di una donna in cerca di aiuto: a suo dire lei e il fratello stanno per essere uccisi dai membri di una banda. Donna, moglie di Boden, è impegnata in lezioni su zoom direttamente dalla caserma dei pompieri; mentre Cruz, in procinto di diventare padre, viene sostenuto e incoraggiato dai suoi colleghi. Il titolo del secondo episodio della serata – quattordicesimo stagionale - è “L’attesa”. In una fabbrica di cibo per animali è divampato un incendio. Casey e Severide esaminano le circostanze che hanno potuto provocarlo: sul luogo vengono trovate tracce di acido solforico. Durante questo lavoro i due avranno modo anche di scambiarsi confidenze sulla vita privata. Un’altra segnalazione giunge da uno studio odontoiatrico, dove per un assurdo caso ad un uomo è rimasta la bocca bloccata. Mentre Stella attende i risultati del suo esame da luogotenente, Boden incarica Gallo e Ritter della vendita annuale di beneficenza, che ha luogo alla stazione 51.

Dove e quando vedere Chicago Fire 9 (6 luglio 2022)

La quinta puntata di Chicago Fire 9 viene trasmessa da Italia 1 mercoledì 6 luglio a partire dalle 21.20. La serie è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.