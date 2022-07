Chicago Fire 9, le anticipazioni dell'ultima puntata

Chicago Fire 9: il sesto appuntamento è anche l’ultimo di questa stagione. Un ultimo pericoloso salvataggio, ma anche tante relazioni destinate a definirsi: Casey e Brett riusciranno finalmente ad avvicinarsi? Stella accetterà di sposare Severide? Per tutte le risposte la data da cerchiare in rosso è il 13 luglio (21.20, Italia 1).

Chicago Fire 9: anticipazioni dell'ultima puntata

Gli ultimi episodi della nona stagione di Chicago Fire: nel quindicesimo, “Un turno difficilissimo”, Mouch riceve una medaglia al valore e Violet, Gallo e Ritter pianificano una cerimonia per festeggiarlo. Cruz salva la vita ad un uomo e successivamente pensa di fare affari proprio con lui. Intanto, è tempo di importanti confronti per alcuni personaggi: Casey si dichiara a Brett, mentre dopo i tentennamenti iniziali Severide chiede a Stella di sposarlo. Nel sedicesimo episodio dal titolo “Nessun sopravvissuto”, Boden prende in seria possibilità l’idea di lasciale la Squadra 51 e di andare a lavorare con la Hill. Tra Casey e Brett continuano le incertezze, gli scambi di sguardi, i sentimenti inespressi: ma qualcosa sembra finalmente muoversi. Violet è invece molto incerta se frequentare o meno Gallo: Ritter prova a fare da intermediario e a farli avvicinare. Nel frattempo Sylvie e Violet si recano nell’abitazione di una coppia ossessionata dalle bambole. Per finire, un nuovo caso incombe: una barca si è capovolta nel lago Michigan. Successivamente a un'esplosione un uomo è riuscito a raggiungere sano e salvo la riva, ma un altro sembra essere sparito. Severide, Cruz e Capp si avventurano in un rischioso salvataggio.

Dove e quando vedere Chicago Fire 9

La sesta – e ultima - puntata di Chicago Fire 9 viene trasmessa da Italia 1 mercoledì 13 luglio a partire dalle 21.20. La serie è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.