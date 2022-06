"Chicago Fire 9" su Italia 1, le anticipazioni della seconda puntata

Secondo appuntamento stagionale con gli episodi in chiaro di Chicago Fire 9. Mercoledì 15 giugno vanno in onda su Italia 1, alle 21.20, nuovi salvataggi dei vigili del fuoco statunitensi. Missioni al cardiopalma alternate a vicende di vita privata dei coraggiosi soccorritori. Scopriamo le anticipazioni dei tre episodi (dal quarto al sesto).

Chicago Fire 9: anticipazioni della seconda puntata

In “Scherzi della memoria” la squadra è chiamata per un incidente: nell’operazione (un cartellone pubblicitario elettrico è caduto su un’auto) Casey conosce una ragazza, che mette in salvo e con la quale c’è da subito una bella intesa. Una seconda chiamata riguarda degli operai rimasti intrappolati per demolire un cantiere. Uno degli operai dice a Matthew e Gallo che è rimasta una bomba proprio

dove nel frattempo Mackey sta soccorrendo un operaio. Intanto Severide accompagna Boden a ispezionare gli edifici che, causa incendio, risultano inagibili. Qui i due conoscono un uomo che continua misteriosamente a ripetere un numero; “Il mio giorno fortunato” è il titolo del secondo episodio. Le squadre vengono chiamate in blocco per un grande incendio al decimo piano di un

palazzo. Giunti sul posto, Herrmann, la Cruz, una receptionist e il capomastro restano bloccati in un’ ascensore. I quattro vivono momenti di grande panico: in particolar modo lo stato della receptionist è di grande agitazione. Nel frattempo Kidd comunica alle squadre che Mouch è stato coinvolto in un incidente e che non riesce a mettersi in contatto con lui. Joe confida a Christopher che sua moglie Chloe è incinta; in “Rovini sempre tutto” le squadre si occupano di un incendio in una stazione di servizio. Nell’operazione Gallo, disobbedendo ad alcuni ordini, vuole salvare una donna rimasta intrappolata tra le fiamme. Brett e Mackey salvano invece una ragazza svenuta in un parco, ma qui subiscono il furto di un flacone di Fentanyl.

Dove e quando vedere Chicago Fire 9

La seconda puntata di Chicago Fire 9 viene trasmessa da Italia 1 mercoledì 15 giugno a partire dalle 21.20. La fiction è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.