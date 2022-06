Chicago Fire 9, su Italia 1: le anticipazioni della terza puntata

Chicago Fire 9, terzo appuntamento stagionale. Le squadre dei vigili del fuoco devono domare l’incendio di un accampamento di senzatetto. Un altro salvataggio riguarda la casa dove Severide aveva vissuto da bambino. Intanto Casey è vittima di un infortunio. Scopriamo le anticipazioni dei tre episodi - dal settimo al nono – in onda mercoledì 22 giugno su Italia 1.

Chicago Fire 9: anticipazioni della terza puntata

In "Nel bel mezzo di un inverno" la 51 deve domare un incendio in un rifugio di senzatetto: qui Cruz viene colpita da una scheggia di una bombola esplosa, mentre Casey e Severide salvano un uomo. Tra le ospiti dell'accampamento, una ragazza di nome Vanessa dichiara ai vigili del fuoco che 'incendio potrebbe essere stato doloso, spingendo Casey e Severide a indagare.

In "Via di fuga" il tenente Greg sostituisce Hermann, assente perché in vacanza. I vigili del fuoco sono chiamati a spegnere un incendio avvenuto nella casa dove Severide aveva vissuto da piccolo. Quest'ultimo salva un ragazzo che al momento dell'incendio si trova proprio in quella che era la sua stanza, mentre Matthew e Kidd sono intenti a soccorrere la madre del giovane. Casey pensa che dietro la famiglia possa nascondersi una storia di droga, così Boden decide di contattare la narcotici. Joe Cruz vuole estendere la linea di prodotti legati allo Slamigan e opta per una linea di abbigliamento per le donne vigili del fuoco. Nel terzo episodio della serata, “Codice rosso”, Casey viene chiamato per un incidente d’auto e durante un intervento sbatte la testa. Accusato il dolore, rivela che, anche a causa di una precedente lesione, l’inconveniente potrebbe portare conseguenze alla sua memoria. L’uomo intanto riceve una visita della sorella. Intanto a Mackey viene recapitata un’allettante proposta di lavoro. Per finire, Stella progetta una grande sorpresa per Severide.

Dove e quando vedere Chicago Fire 9

La terza puntata di Chicago Fire 9 viene trasmessa da Italia 1 mercoledì 22 giugno a partire dalle 21.20. La fiction è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.