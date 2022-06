Chicago Fire 9, le anticipazioni della prima puntata

La nona stagione di Chicago Fire parte l’8 giugno (Italia 1, 21.20) con tre nuovi episodi. Continuano i salvataggi dei vigili del fuoco statunitensi. Missioni delicate ad alta adrenalina si alternano a parentesi dedicate alla vita privata dei soccorritori. Leggiamo le anticipazioni della prima puntata stagionale.

Chicago Fire 9: anticipazioni della prima puntata

Riprende la messa in onda in chiaro di Chicago Fire. Mercoledì 8 giugno. in prima serata. Italia 1 trasmette i primi tre episodi della nona stagione. In "Battesimo di fuoco" la pandemia di Covid19 si diffonde a Chicago. Emily viene sostituita dal nuovo paramedico Gianna Mackey. Quest'ultima, insieme a Sylvie Brett, deve soccorrere un tossicodipendente in stato di incoscienza, ma le cose si complicheranno a causa del fratello del ragazzo. Un'altra chiamata vede coinvolta tutta la squadra 51: uno studio fotografico ha preso fuoco e bisogna limitare i danni; In "Sotto pressione" Brett e Mackey sono sopravvissute a un incidente causato dal fratello del ragazzo tossicodipendente, successivamente morto: Casey e la sua squadra salvano il colpevole. Kidd e Boden decidono di rintracciare Kylie per offrirle un lavoro come segretaria. Gianna confida a Cruz, sua vecchia amica, i dubbi sul suo nuovo lavoro. Nel finale Ritter sarà protagonista di un incredibile salvataggio; In "Terapia d'urto" le squadre vengono chiamate per un incendio in un'autofficina dìauto: il salvataggio si rivelerà complicato e pericoloso per gli stessi soccorritori. Mouch, che a causa dei comandi della scala ha rischiato di compromettere la vita di Matt, è tormentato dai sensi di colpa, ma dietro alla vicenda si nasconde un’altra verità.

Dove e quando vedere Chicago Fire 9

La prima puntata di Chicago Fire 9 viene trasmessa da Italia 1 mercoledì 8 giugno a partire dalle 21.20. La fiction è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.