Chicago Med 6, su Italia 1: anticipazioni del 12 agosto

Dopo la pausa del 5 agosto - dovuta ad una partita di Coppa Italia - venerdì 12 torna Chicago Med 6, con tre nuovi episodi trasmessi per la prima volta in chiaro. Un uomo colpito da un tumore sposa il suo compagno; malata, la madre di Natalie accetta le cure sperimentali di Will; la figlia di Charles, Anna, si rifiuta di trasferirsi altrove con la madre e vuole invece rimanere a Chicago con il padre. Leggiamo le anticipazioni degli episodi.

Chicago Med 6: anticipazioni del 12 agosto 2022

Nel primo episodio della serata, dal titolo'Il meglio è il nemico del bene', Crockett e Natalie si occupano di un uomo che, ricoverato per una polmonite, scopre di avere un tumore ai polmoni. La diagnosi dice che gli resta un anno di vita. A quel punto il paziente e il suo compagno decidono di sposarsi. Will prende in carica una paziente sulla quale si sta sperimentando un farmaco, e teme che proprio queste somministrazioni le stiano procurando ulteriori danni. Ethan si occupa invece di un caso nel quale uno dei due pazienti accusa l'altro di averlo spinto in strada causando un incidente. Il titolo del secondo episodio della serata è "Padri e madri": Natalie porta sua madre - priva di sensi - in ospedale; lì Crockett le diagnostica una insufficienza cardiaca e consiglia un'operazione chirurgica. Will, che conosce bene la donna, le propone la medicina sperimentale: la donna accetta questa cura. Tra le altre vicende, vediamo Ethan assumere come medico una sua vecchia conoscenza; Auggie fa la conoscenza di suo fratello; Charles è alle prese con sua figlia Anna, che vuole rimanere a Chicago con il padre, mentre la madre sta per partire verso l'Arizona. 'Ossessione' è il titolo del terzo episodio della serata. Un paziente che sembra colpito da una polmonite presenta in realtà un quadrò più complesso: Choi cerca di venirne a capo, ma sarà Archer ad avere un’intuizione e a formulare una diagnosi soddisfacente. Quest’ultimo è però anche protagonista di un errore lavorativo, evento che degenera in un litigio con Natalie e Crockett. Intanto una paziente, pur di farsi visitare dal dottor Bridges, si procura diverse lesioni volontarie.

Dove e quando vedere Chicago Med 6 in tv e in streaming (12 agosto 2022)

La nuova puntata di Chicago Med 6 va in onda su Italia 1 venerdì 12 agosto 2022 a partire dalle 21.20. La serie è visibile anche, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.