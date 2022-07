Chicago Med 6, su Italia 1: anticipazioni della prima puntata stagionale

Al via venerdì 22 luglio Chicago Med 6: tre nuovi episodi del medical drama statunitense, spin-off della serie Chicago Fire. Anche al Gaffney Medical Center giunge la pandemia di COVID-19: Will e i suoi colleghi sono impegnati con tanti nuovi pazienti, ma nel frattempo devono far fronte anche ad inconvenienti della loro vita privata. Leggiamo le anticipazioni dei primi episodi stagionali.

Chicago Med 6: anticipazioni della prima puntata (20 luglio 2022)

Nell’episodio “Quando tutto è cambiato” il COVID-19 irrompe anche al Gaffney Chicago Medical Center. I più attivi su questo fronte sono Choi, Lanik e April. Anche il dottor Charles viene infettato: una volta guarito constata che la figlia ha dei sensi di colpa per avergli trasmesso il virus. Hannah è intanto vittima di una nuova overdose: tocca a Will combattere contro il male della donna. Natalie e Crockett si dedicano a una paziente malata di leucemia. In “Nascoste ma perfettamente visibili” continuano i problemi causati dalla pandemia, al punto che Lanik rassegna le dimissioni dal suo ruolo: come nuovo responsabile ad interim della medicina d’urgenza è nominato Ethan, decisione che provoca la contrarietà di Will, ignorato anche se più anziano del collega. . Natalie si occupa di una detenuta in gravidanza; Crockett di una donna - ex moglie del dottor Charles - che ha un'ulcera duodenale; Will di un uomo che dopo un incidente ha alcune sacche d'aria nel corpo. In “La strada verso casa” Ethan fa un po’ di ordine e riassetta l’ospedale. Will si è offerto di entrare nel programma di prova di un farmaco nuovo in grado di curare le cardiopatie; nel frattempo insieme a Maggie si occupa di un uomo con problemi di cuore che decide di sperimentare questo nuovo farmaco, anche se la figlia del paziente è contraria. Nathalie comincia a lavorare in telemedicina; Crockett e Lanik curano una giovane donna paramedico, accoltellata al fianco; April, Ethan e Daniel prendono sotto la propria ala protettrice una ragazza impaurita a causa di un episodio legato alla sua infanzia.

Dove e quando vedere Chicago Med 6 (22 luglio 2022)

La prima puntata di Chicago Med 6 viene trasmessa da Italia 1 venerdì 22 luglio a partire dalle 21.20. La serie è visibile anche, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.