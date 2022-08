Chicago Med 6, su Italia 1: anticipazioni del 19 agosto

In onda venerdì 19 agosto, una nuova puntata di Chicago Med 6, che si occupa di tanti casi e pazienti. I dottori devono curare, tra gli altri: un uomo al quale hanno sparato, un giovane tennista con problemi cardiaci, una donna vittima di un marito ex militare, una donna con il Covid-19. Scopriamo le anticipazioni degli episodi.

Chicago Med 6: anticipazioni del 12 agosto 2022 (6x10, 6x11, 6x12)

Nell'episodio dal titolo "Quello che abbiamo nascosto" Ethan e Will visitano una paziente incinta che ha battiti del cuore irregolari: i due dottori hanno però idee differenti sulle cure da dare alla donna. Crockett si occupa di un paziente al quale hanno sparato alla gamba: quando si appresta ad intervenire chirurgicamente si accorge che il flusso sanguigno ha portato la pallottola non lontana dal cuore. Natalie e Charles si prendono invece cura di una donna che potrebbe essere vittima del marito, ex militare frastornato da un disturbo post traumatico. Intanto Maggie riceve la lettera che le dirà se può o meno vedere la figlia, dopo ben 20 anni di lontananza.

“Lasciarsi per tornare insieme” è il titolo del secondo episodio serale. April ha deciso di lavorare per un’unità Covid dell’ospedale: i problemi (con una paziente) sono quasi immediati. Il dottor Charles si occupa di un uomo che ha un tumore al cervello e che, durante le cure, è vittima di un brutto attacco. Choi e Varani si prendono cura di un giovane tennista affetto da una critica condizione cardiaca. Nonostante ciò, sogna di partecipare ai prestigiosi US Open.

Nel terzo episodio della serata dal titolo “Rischi necessari” il dottor Manning prende coscienza delle cattive condizioni cardiache della madre Carol e si prepara ad aiutarla. Il dottor Charles si occupa di un paziente che ha tentato di avvelenarsi. Choi inizia a notare che Archer sta iniziando ad avere dei problemi sul lavoro.

Dove e quando vedere Chicago Med 6 in tv e in streaming (19 agosto 2022)

La nuova puntata di Chicago Med 6 va in onda su Italia 1 venerdì 19 agosto 2022 alle 21.20. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - su Mediaset Infinity.