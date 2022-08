Chicago Med 6, su Italia 1: anticipazioni del 2 settembre 2022

La sesta stagione di Chicago Med approda alla tappa conclusiva: venerdì 2 settembre vanno in onda gli episodi che chiudono alcuni dei casi rimasti in sospeso: diversi dottori devono fare i conti con i propri errori, altri si confronteranno con vecchie conoscenze. Carol, intanto, potrebbe presto avere un nuovo cuore. Leggiamo le anticipazioni degli episodi 15 e 16 della sesta stagione.





Chicago Med 6: anticipazioni del 2 settembre 2022 (6x15, 6x16)

"Storie, segreti, mezze verità e bugie" è il titolo del primo episodio della serata. Un paziente comincia a manifestare delle complicanze molto serie: Crockett teme di aver fatto uno sbaglio durante un trapianto a cui l'uomo si è sottoposto; e inevitabili di manifestano i sensi di colpa del dottore. Anche Halstead e la Manning devono mettere una pezza ad un loro errore che ha portato Carol ad uno stato critico. Intanto un paziente con una difficile condizione cerebrale rifiuta il trattamento medico. Maggie incontra i genitori adottivi di sua figlia. Il secondo episodio della serata, dal titolo "Ti salvo io!", segna la fine della sesta stagione della serie. La difficile situazione di Carol potrebbe trovare una risoluzione quando un nuovo cuore diventa disponibile per esserle trapiantato. Mentre il dottor Choi e il dottor Archer devono fare i conti con un loro vecchio paziente, Halstead subisce le conseguenze dei farmaci di prova che sono stati rubati e dei quali aveva la responsabilità.





Dove e quando vedere Chicago Med 6 in tv e in streaming (2 settembre 2022)

L’ultima puntata di Chicago Med 6 va in onda su Italia 1 venerdì 2 settembre 2022 alle 21.20. Gli episodi sono inoltre visibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.