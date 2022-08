Chicago Med 6, le anticipazioni del 26 agosto 2022

Venerdì 19 agosto va in onda la penultima puntata della sesta stagione di Chicago Med. Natalie sottrae all’ospedale dei farmaci trial da somministrare alla madre, ma rischia di fare un doppio danno. E mentre un paziente crede di vivere in una realtà alla “Matrix”, la figlia sedicenne di Maggie irrompe in ospedale come praticante: le sue prime azioni si rivelano però sbagliate. Leggiamo le anticipazioni dei due episodi.

Chicago Med 6: anticipazioni del 26 agosto 2022

Il primo episodio della serata ha come titolo “Relazioni”. La direttrice Sharon Goodwin viene coinvolta in un brutto incidente e corre in ospedale con il bambino che ha investito. La donna inizia ad avere dei sensi di colpa perché il dottor Choi le dice che il piccolo rischia di portare con sé conseguenze gravi. Halstead e Manning si prendono cura di una donna con dolori addominali, che rifiuta l’intervento richiesto perché vuole tornare a lavoro. Will è responsabile della sparizione dall’ospedale di alcuni medicinali, anche se è stata Natalie a rubarli, per darli in segreto a sua madre. Intanto Maggie continua a indagare sulla figlia 16enne, che all’epoca della nascita diede in adozione. April e Archer si occupano di un paziente che ha un’ostruzione urinaria.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo “Una pillola rossa, una pillola blu”, in ospedale arriva un ragazzo che - da fan di “Matrix” - dichiara di essere svenuto perché ha preso una pillola rossa, ovvero quella che dovrebbe risvegliarlo dalla realtà manipolata di Matrix. La madre di Natalie, che sta assumendo i farmaci trial che la figlia ha rubato, arriva in ospedale: data la sua condizione di malessere, la figlia comincia a pensare che i farmaci le stiano dando una reazione avversa. Quando Will viene a sapere delle azioni di Natalie, prova a proteggere la donna. Marcel si prende cura di una coppia (con una neonata) coinvolta in una sparatoria. La figlia di Maggie arriva in ospedale come praticante: la donna fa in modo di trascorrere del tempo con la figlia ma l’inesperienza della ragazza crea immediati problemi in corsia.

Dove e quando vedere Chicago Med 6 in tv e in streaming

La penultima puntata di Chicago Med 6 va in onda su Italia 1 venerdì 26 agosto 2022 alle 21.20. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - su Mediaset Infinity.