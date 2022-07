Chicago P.D. 9: le anticipazioni di lunedì 1° agosto 2022

Trasmesso da Italia 1, “Chicago P.D.” è uno degli spin-off di “Chicago Fire”. Lunedì 1° agosto 2022 vanno in onda due nuovi episodi (il quinto e il sesto) della nona stagione. Alcuni dei poliziotti protagonisti sono alle prese con persone che potrebbero nascondere qualcosa ed essere a conoscenza di trame criminali. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Chicago P.D. 9: anticipazioni del 1° agosto 2022

Il titolo del primo episodio della serata è “Burnside”. In un bar, Atwater conosce una ragazza di nome Celeste. Tra i due scatta un’attrazione molto forte che li spinge a fare l’amore. Lui non le svela il suo lavoro da poliziotto, mentre lei dice di essere un’insegnante d’arte per ragazzi problematici. Nel frattempo l'unità di intelligence deve fare i conti con una sparatoria mortale. Poco dopo, Atwater scopre che Celeste potrebbe essere strettamente legata a questo evento e, sotto copertura, prova a capire qualcosa in più sulla vicenda. Il titolo dell’altro episodio è “Sotto copertura”. Il detective Sal Ortiz allerta l’intera squadra per un complesso caso di crimine organizzato: il detective è da molti anni un amico di Voight e di Ruzek. Quest’ultimo addirittura lo conosce fin da bambino e nutre in lui piena fiducia. Nell’indagare, però, i due poliziotti si ritrovano a ragionare sui problemi finanziari di Sal, che possono aver pesantemente condizionato le azioni dell’uomo. Le azioni di Ortiz possono anche aver condizionato la sua piena lealtà, ma per i poliziotti non è più tempo di farsi offuscare dall’amicizia e cominciano ad addentrarsi senza preconcetti nella vicenda.

Dove e quando vedere Chicago P.D. 9

La terza puntata di Chicago P.D. 9 viene trasmessa da Italia 1 lunedì 1° agosto a partire dalle 21.20. La serie è visibile anche, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.