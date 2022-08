Chicago P.D. 9, le anticipazioni della puntata di lunedì 8 agosto 2022

In onda l’8 agosto su Italia 1, la nuova puntata di “Chicago P.D.” è prevalentemente incentrata su due densi casi: la segnalazione di bombe in una moschea e la caccia a Kenny, uno sfuggente criminale che richiede interventi straordinari per essere catturato. Leggiamo tutte le anticipazioni della serata.

Chicago P.D. 9: anticipazioni dell’8 agosto 2022

Il titolo del primo episodio della serata è “Burnside”. Agli agenti viene segnalata la presenza di bombe in una moschea. Atwater così si reca in prima persona sul luogo e indaga in incognito. A dare una grande mano sono le telecamere di sorveglianza, che individuano Tariq Hassam come responsabile. In fuga, l’uomo viene braccato da Antonio e Halstead, ma scappando si getta nel vuoto. Successivamente l’eroe di guerra Jake Mille viene individuato come sospettato. Halstead comincia a pensare alle sue esperienze belliche. Nell’episodio dal titolo “Fine turno” la squadra vuole stringere i tempi per incastrare Kenny. La polizia chiede a Malik di fare il doppio gioco, ma finirà molto male. Anche Nathan rischia parecchio, ma con l’aiuto di Laila riesce a salvarsi. Grazie a quest’ultima e ad Atwater gli agenti riescono a mettere le mani su un borsone pieno di armi di Kenny. Ma Laila ha qualcosa da nascondere e, dopo aver fatto sesso con Atwater, sarà obbligata a collaborare.

Dove e quando vedere Chicago P.D. 9

La quarta puntata di Chicago P.D. 9 viene trasmessa da Italia 1 lunedì 8 agosto alle 21.20. La serie è visibile anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.