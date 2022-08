Chicago P.D. 9, le anticipazioni di lunedì 22 agosto 2022

La nuova puntata di “Chicago P.D.” va in onda lunedì 22 agosto in prima serata su Italia 1. Le vicende private della polizia di Chicago si alternano con i nuovi e delicati casi di indagini. Da uno scontro avvenuto su un autobus urbano alla comparsa dello zio di Makayla, che pretenderebbe la custodia della bambina. Leggiamo le trame del nono e del decimo episodio della nona stagione della serie.

Chicago P.D. 9: anticipazioni del 22 agosto 2022

Nella puntata dal titolo "Una via d'uscita" vediamo che attraverso alcune manovre l’Fbi sembra in procinto di venire a capo delle indagini inerenti a Roy Walton. Halstead e Voight escogitano dei metodi per imbeccare la giusta via d’uscita. Intanto la squadra è impegnata a visionare i filmati di un autobus urbano: in seguito a uno sparo da parte di un passeggero contro l’autista, si ragiona sulla possibilità di un rapimento. Nel corso dell’episodio Upton e Halstead riveleranno a tutti un segreto che li riguarda. Nel secondo episodio della serata, “Casa sicura”, la squadra è impegnata nelle ricerche di un bambino misteriosamente scomparso: le indagini si riveleranno più complicate del previsto. Intanto compare dal nulla lo zio di Makayla. Burgess e Ruzek rimangono increduli al cospetto di questa visita: l’uomo chiede infatti che gli venga affidata la piccola.

Dove e quando vedere Chicago P.D. 9

I nuovi episodi di Chicago P.D. 9 vengono trasmessi da Italia 1 lunedì 22 agosto a partire dalle 21.20. La serie è visibile anche - in live streaming e on demand - su Mediaset Infinity.